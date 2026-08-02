Capturan a hombre que intentaba ingresar un celular a la cárcel

El hombre pretendía ingresar el dispositivo móvil a un familiar que permanece dentro del centro carcelario.
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Un hombre identificado como Kevin "N" de 30 años, fue capturado este domingo 2 de agosto tras ser sorprendido con un celular en el ingreso de un centro carcelario.
Según el reporte compartido por la Policía Nacional Civil (PNC), el hecho sucedió en la Granja de Rehabilitación Penal "Canadá", Escuintla.
Dicha captura se logró por medio de operativos de prevención que fueron instalados en el lugar a cargo de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA).
La PNC también indicó que Kevin "N" pretendía entregar el dispositivo móvil a un familiar que permanece privado de libertad en esta prisión. Además, se incautó el celular para fortalecer las investigaciones del caso.
El hombre fue puesto a disposición de la justicia para esclarecer su situación penal.