¡En una mochila! El pasajero que pretendía transportar droga

  • Por Maria Fernanda Gallo
14 de diciembre de 2025, 10:32
Dentro de una mochila trataba de transportar la droga. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El cargamento de marihuana oculto en su equipaje posee un valor estimado de Q30 mil.

Un hombre se conducía a bordo de un bus por la Ruta CA‑2 en Retalhuleu.

Debido a un operativo policial, el bus fue detenido y al revisar su equipaje, los agentes detectaron dos paquetes de droga.

El hombre llevaba los paquetes en una mochila tipo escolar, con un valor aproximado de Q30 mil. 

(Foto: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) procedió a capturarlo para solventar el hecho.

(Foto: PNC)
