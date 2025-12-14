¡En una mochila! El pasajero que pretendía transportar droga

El cargamento de marihuana oculto en su equipaje posee un valor estimado de Q30 mil.
Un hombre se conducía a bordo de un bus por la Ruta CA‑2 en Retalhuleu.
Debido a un operativo policial, el bus fue detenido y al revisar su equipaje, los agentes detectaron dos paquetes de droga.
El hombre llevaba los paquetes en una mochila tipo escolar, con un valor aproximado de Q30 mil.
La Policía Nacional Civil (PNC) procedió a capturarlo para solventar el hecho.