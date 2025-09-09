Versión Impresa
Capturan a sospechoso del atentado contra una mayor del Ejército en junio

  • Por Susana Manai
09 de septiembre de 2025, 08:29
La víctima fue atacada cuando se conducía en un vehículo junto a sus hijos. (Foto ilustrativa: istock)

La captura estaría vinculada al atentado contra una mayor del Ejército en junio de este año. 

Braya O. fue detenido en el municipio de Guatemala señalado de asesinato en grado de tentativa. 

El Ministerio Público (MP) indicó que el detenido también estaría implicado en otros delitos cometidos contra guardias de seguridad de una empresa cercana al lugar del ataque.  

El capturado hirió a una mayor del ejército que fue traslada en estado crítico al Centro Médico Militar. (Foto: MP)
La aprehensión fue coordinada por la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio con el apoyo de la Policía Nacional Civil

La captura se realizó durante allanamientos en tres inmuebles, según informó el Ministerio Público (MP)

Sobre el atentado

La investigación lo vincula a un ataque armado ocurrido el 10 de junio de 2025 en la Calzada Mateo Flores, zona 7. 

La víctima fue atacada mientras se encontraba junto a sus hijos. (Foto: Bomberos Voluntarios)
En el hecho, una mayor asimilada del Ejército de Guatemala, que viajaba con sus hijos, fue atacada mientras conducía su vehículo. 

Tras el atentado la víctima fue herida en la cabeza, fue trasladada en estado crítico al Centro Médico Militar y sus hijos atendidos por crisis nerviosa.

