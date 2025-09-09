Capturan a sospechoso del atentado contra una mayor del Ejército en junio

Braya O. fue detenido en el municipio de Guatemala señalado de asesinato en grado de tentativa.

El Ministerio Público (MP) indicó que el detenido también estaría implicado en otros delitos cometidos contra guardias de seguridad de una empresa cercana al lugar del ataque.

El capturado hirió a una mayor del ejército que fue traslada en estado crítico al Centro Médico Militar. (Foto: MP)

La aprehensión fue coordinada por la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio con el apoyo de la Policía Nacional Civil.

La captura se realizó durante allanamientos en tres inmuebles, según informó el Ministerio Público (MP)

Sobre el atentado

La investigación lo vincula a un ataque armado ocurrido el 10 de junio de 2025 en la Calzada Mateo Flores, zona 7.

La víctima fue atacada mientras se encontraba junto a sus hijos. (Foto: Bomberos Voluntarios)