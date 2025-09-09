Capturan a sospechoso del atentado contra una mayor del Ejército en junio

La captura estaría vinculada al atentado contra una mayor del Ejército en junio de este año.
Braya O. fue detenido en el municipio de Guatemala señalado de asesinato en grado de tentativa.
El Ministerio Público (MP) indicó que el detenido también estaría implicado en otros delitos cometidos contra guardias de seguridad de una empresa cercana al lugar del ataque.
La aprehensión fue coordinada por la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio con el apoyo de la Policía Nacional Civil.
La captura se realizó durante allanamientos en tres inmuebles, según informó el Ministerio Público (MP)
Sobre el atentado
La investigación lo vincula a un ataque armado ocurrido el 10 de junio de 2025 en la Calzada Mateo Flores, zona 7.
En el hecho, una mayor asimilada del Ejército de Guatemala, que viajaba con sus hijos, fue atacada mientras conducía su vehículo.
Tras el atentado la víctima fue herida en la cabeza, fue trasladada en estado crítico al Centro Médico Militar y sus hijos atendidos por crisis nerviosa.