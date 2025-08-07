Detienen a taxista pirata por extorsión en ruta al Atlántico

-

El conductor de taxi pirata presentaba una orden de captura por extorsión.

En el parqueo de un centro comercial ubicado en la zona 17, agentes de la comisaría 12 capturaron a Luis "N", de 38 años.

Luis era conductor de un vehículo utilizado como taxi sin autorización (taxi pirata) quien contaba con una orden de aprehensión emitida por un juzgado de la ciudad de Guatemala por el delito de extorsión.

La captura fue parte del operativo contra taxis piratas en ruta al Atlántico. (Foto: PNC)

La captura se realizó como parte de los operativos que la Policía Nacional Civil (PNC) mantiene en la ruta al Atlántico, con el objetivo de identificar y ubicar a personas que operan servicios de transporte sin permiso legal.

El detenido fue trasladado al juzgado correspondiente para continuar con el proceso judicial.

