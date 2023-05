"Es un convicto confeso": Carlos Pineda responde a denuncia de Manuel Baldizón

Luego que Manuel Baldizón presentara una denuncia contra Carlos Pineda, este respondió a las acusaciones.

"No es posible que un convicto confeso, sentenciado en Estados Unidos por lavado de dinero, haya regresado a Guatemala para marcar y entorpecer unas elecciones libres...", dijo el candidato a la presidencia de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, en respuestas a las acciones legales iniciadas por Manuel Baldizón.

La tarde del martes 9 de mayo, Baldizón presentó ante el Ministerio Público (MP) una denuncia por los supuestos delitos de sedición, actividad contra la seguridad interior de la nación, amenazas, difamación, acusación y denuncia falsa en contra de Carlos Pineda y contra los periodistas o páginas que hayan reproducido los discursos del candidato.

"No me cabe en la cabeza que el sistema de justicia le vaya a poner atención a las demandas que este señor Baldizón está metiendo en mi contra para poder entrampar mi participación. ¿Imagínense cómo quedará visto Guatemala, que venga este convicto confeso sentenciado por lavado de dinero con ínfulas de honradez y de persona buena a bloquearle la elección a alguien?", manifestó Pineda.

Según el candidato, hay "un odio personal que no sé de donde salió, porque cuando él vino a meterse al partido, yo simplemente me retiro y se los dejo tranquilos... Señor Baldizón, acepte su derrota, ¿por qué no se jubila? Ya que le dieron la oportunidad de ser libre y vaya y disfrute los días que le quedan... en Guatemala estamos hartos de la corrupción que usted representa...", subrayó el candidato de Prosperidad Ciudadana.

No es posible que un ex convicto, confeso y condenado en EEUU marque la agenda política de esta elección pic.twitter.com/2lJnVzWe7g — Carlos Pineda (@72_cpineda) May 10, 2023

Periodistas responden

La denuncia también incluye a periodistas y páginas que hayan reproducido el mensaje de Pineda, en su video, Baldizón mencionó a Jessica Gramajo, de Soy502; a Pablo Barrios y a Dafner Méndez, estos últimos de Petén, quienes manifestaron su rechazo y condena a través de una conferencia de prensa.

"Luego que el señor Manuel Baldizón nos denunciara a varios periodistas entre ellos de la ciudad de Guatemala, por darle cobertura a un evento noticioso del señor Carlos Pineda en su visita a Petén. Nos sorprende y rechazamos las acusaciones... Es un ataque a la libre emisión del pensamiento... Nos quiere censurar, donde no se puede publicar ningún pronunciamiento de algún candidato que se refiera a su persona", manifestó Méndez.

Además indicó que sus abogados ya investigan el contenido de la denuncia y, en base a ello, establecerán las acciones legales a seguir, pues "se está vedando la libre emisión del pensamiento" y le explicaron a Baldizón que ninguno fue partícipe de las declaraciones de Pineda, sino que se le dio cobertura a un evento noticioso como se hace con todos los candidatos, por lo que "damos el respaldo y solidaridad por este atropello que está sufriendo la libre emisión del pensamiento".

"Agradezco la solidaridad de las personas y rechazamos las acusaciones de Manuel Baldizón... nosotros somos ajenos al discurso que den los candidatos y más pareciera que Baldizón quiere frenar el trabajo de los periodistas y de la prensa... rechazamos la denuncia que presentó en el MP y un montón de abogados se están ofreciendo para asesorarnos", subrayó Barrios.

Mientras que la Asociación de Periodistas y Locutores del Petén hizo un llamado a los políticos y candidatos para que entiendan que la función de los periodistas es informar, y está respaldado por la Constitución y la Ley de Libre Emisión del Pensamiento.

El origen del pleito

Todo inició, luego que el partido Cambio, de los hijos de Manuel Baldizón, presentara un amparo ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo que pone en riesgo la candidatura de Pineda.

El aspirante a presidente reaccionó con un discurso explosivo en el calificó a Baldizón de "alacrán", de "robarse los sitios municipales de Petén... para hacer centros comerciales" y aseguró que hay una "alianza" con otros partidos y con la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Leyla Lemus, exsecretaria Privada de Alejandro Giammattei, para revocar su candidatura, por lo que pidió a los presentes acompañarlo a manifestar a la Corte, para evitarlo.

@jessagramajo ♬ sonido original - Jessica Gramajo #CarlosPineda califica de "alacrán" a #ManuelBaldizón

Más tarde publicó en sus redes sociales un video en el que acusó de que se tiene "planeado un fraude electoral", en donde aseguró que "le están ofreciendo millones de quetzales a los magistrados de la CC para que cometan un dictamen que no es legal", por lo que pidió a la población que se organice para protestar frente a la Corte, al tiempo que aseguró que "estamos en víspera de una guerra social".