En la exitosa serie de televisión "El chavo del 8", el personaje de "Quico" es el hijo de la enojona "Doña Florinda", eterna enamorada de "El profesor Jirafales".

Sin embargo, estos actores (en la vida real) sí tuvieron un romance mientras participaban en el programa.

En la actualidad, ambos artistas no tienen relación alguna, pero el actor reveló detalles sobre el pasado en una entrevista con el canal chileno Radio Mitre.

“Eso ya es más añejo y hasta huele a azufre (risas) eso ya pasó hace más de 40 años, pero más bien fue una cosa más amigable ” Carlos Villagrán personaje de Quico

"Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voy a decir. A mí me dicen 'Tú anduviste con Doña Florinda', y yo digo 'No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó'. Es muy raro que te digan eso”, comentó Villagrán.

Florinda Meza y Carlos Villagrán. (Foto: El Universo)

Siguió diciendo que “fue un corto tiempo. Estuvo también con Enrique Segoviano, el director del programa, y con Chespirito fue su esposa y la respetamos como tal. Yo le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación ya no podía. No debería decirlo por caballero, pero pasó así. Termino con ella y hace un escándalo tremendo", aseguró.

Villagrán asegura que le contó a Chespirito y la respuesta fue: "'Mira, ahorita vamos a grabar, mantén tu posición' y cuando me dijo eso Roberto sentí que el aire era más puro“, reveló el actor.

Ahora son amigos. (Foto: El Universo)

Por su lado, Florinda Meza dice que su vínculo con Villagrán no fue más que un error. "Uno comete errores y yo los tuve…pero no estoy arrepentida de ninguno de mis romances ni de lo que fue de mi vida", dijo en el programa radial 'Reporte última palabra' de México.

Aquí puedes ver la entrevista: