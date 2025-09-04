Carlos Vives y Myke Towers serán reconocidos en Premios Juventud

El cantautor colombiano y el artista puertorriqueño serán reconocidos como los agentes de cambio de este año, durante la ceremonia de Premios Juventud que se realizará en la ciudad de Panamá.

El reconocimiento celebra el compromiso inquebrantable de Carlos Vives y Myke Towers con el impacto social, el desarrollo comunitario y la preservación cultural en toda América Latina.

Vives recibirá el galardón por su aporte cultural y comunitario. (Foto: X)

Vives recibirá este homenaje por su dedicación al desarrollo cultural y comunitario, tanto en Colombia como en el resto de América.

Por su parte, Towers será premiado por su trabajo con la Young Kingz Foundation, una organización sin fines de lucro enfocada en empoderar a comunidades vulnerables de Puerto Rico y América Latina.

Towers será premiado por su labor con la Young Kingz Foundation. (Foto: X)