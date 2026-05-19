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El carro que estaba abandonado en Santa Catarina Pinula (video)

  • Por Jessica González
19 de mayo de 2026, 08:14
El vehículo fue llevado al predio municipal. (Foto: captura de video)

El vehículo fue llevado al predio municipal. (Foto: captura de video)

Llevaba tanto tiempo de estar abandonado que ya tenía hasta raíces. Así lo movilizaron.

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Un auto en total estado de abandono fue reportado a las autoridades municipales, pues llevaba tiempo de estar ensuciando y obstruyendo el paso en un sector de Santa Catarina Pinula. 

El vehículo estaba sucio, lleno de basura, plantas y hasta raíces. 

Este lunes, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) lo levantaron con grúa para trasladarlo al predio municipal.

Sebastián Siero, alcalde del municipio, compartió las imágenes y enfatizó en la limpieza que se está realizando en los espacios públicos.

"Miren qué nivel, cómo tenían este carro abandonado, lleno de basura y plantas", expresó el jefe edil.

Mira aquí el video: 

Si sabes de otro auto en estado de abandono, repórtalo al Whatsapp del alcalde: 49712299.

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