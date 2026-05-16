Otorgan certificación ISO a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula

Esta certificación avala que existe un sistema de gestión de calidad eficiente en el municipio.
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La certificación 9001:2015 creada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) fue otorgada a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.
Este reconocimiento fue obtenido tras auditorías de seguimiento y procesos de monitoreo para garantizar una gestión de excelencia en sus servicios municipales.
El logro fue celebrado por el alcalde Sebastián Siero, quien agradeció a su equipo municipal y a los vecinos por su compromiso en "mejorar el municipio".
"Esta certificación demuestra la capacidad de la municipalidad para mejorar constantemente y brindar un servicio de excelencia a nuestros vecinos, como se merecen y como toda entidad pública debería hacerlo", agregó el jefe edil.
La certificación se dará cada tres años, para garantizar una mejora continua y el cumplimiento permanente de los estándares de calidad establecidos.
La Municipalidad de Santa Catarina Pinula se convierte en la primera alcaldía en obtener esta certificación de calidad.