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Otorgan certificación ISO a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula

  • Por Maria Fernanda Gallo
16 de mayo de 2026, 08:35
La municipalidad se convertiría en la primera del país en recibir este reconocimiento.&nbsp;&nbsp;(Foto: Municipalidad de Santa Catarina Pinula)

La municipalidad se convertiría en la primera del país en recibir este reconocimiento.  (Foto: Municipalidad de Santa Catarina Pinula)

Esta certificación avala que existe un sistema de gestión de calidad eficiente en el municipio.

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La certificación 9001:2015 creada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) fue otorgada a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.

Este reconocimiento fue obtenido tras auditorías de seguimiento y procesos de monitoreo para garantizar una gestión de excelencia en sus servicios municipales.

El logro fue celebrado por el alcalde Sebastián Siero, quien agradeció a su equipo municipal y a los vecinos por su compromiso en "mejorar el municipio".

(Foto: Municipalidad de Santa Catarina Pinula)
(Foto: Municipalidad de Santa Catarina Pinula)

"Esta certificación demuestra la capacidad de la municipalidad para mejorar constantemente y brindar un servicio de excelencia a nuestros vecinos, como se merecen y como toda entidad pública debería hacerlo", agregó el jefe edil.

(Foto: Municipalidad de Santa Catarina Pinula)
(Foto: Municipalidad de Santa Catarina Pinula)

La certificación se dará cada tres años, para garantizar una mejora continua y el cumplimiento permanente de los estándares de calidad establecidos.

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula se convierte en la primera alcaldía en obtener esta certificación de calidad.

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