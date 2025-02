La Casa Blanca ahora decidirá a los periodistas que podrán cubrir al presidente Trump

-

La Casa Blanca ahora decidirá que periodistas podrán acompañar al presidente Donald Trump.

LEE TAMBIÉN: Trump creará un registro de inmigrantes indocumentados que incluye multas y cárcel

La Casa Blanca asumirá el control del Pool de Prensa, reemplazando a la Asociación de Corresponsales (WHCA) en la gestión de los periodistas y fotógrafos que acompañan a Donald Trump.

El pool, que incluye medios de TV, prensa, radio y fotografía, viaja con el presidente en el Air Force One y cubre espacios reducidos como la Oficina Oval. Luego, comparten la información con otros medios a través de informes enviados por correo electrónico.

Donald Trump hace unas declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One. (Foto: AFP)

"Ya no es así"

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció el la conferencia del martes 25 de febrero que: "Durante décadas, un grupo de periodistas con sede en Washington, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, ha dictado durante mucho tiempo qué periodistas pueden hacer preguntas al presidente de Estados Unidos en estos espacios más íntimos. Ya no es así".

Agregando que "de ahora en adelante el grupo de prensa de la Casa Blanca será determinado por el equipo de prensa de la Casa Blanca". Leavitt indicó que los medios tradicionales podrán unirse pero también se le dará la bienvenida a "nuevas voces".

No especificó el momento ni los detalles en torno a la nueva rotación.

Karoline Leavitt, anunció el martes 25 de febrero que se han establecido nuevas reglas para los medios. (Foto: EFE)

Desde 1950 en la Casa Blanca

Desde la década de 1950, la WHCA ha gestionado la rotación del pool de prensa en coordinación con la Casa Blanca.

Con casi 800 miembros de 300 medios, desde pequeños religiosos hasta grandes cadenas, la asociación también asigna los asientos en la sala de prensa.

Unirse al pool exige mayor compromiso, debido al tiempo y recursos necesarios para cubrir al presidente y enviar actualizaciones constantes.

El presidente de la WHCA, Eugene Daniels, dijo en una declaración que la medida "desgarra la independencia de una prensa libre en Estados Unidos" y "sugiere que el gobierno elegirá a los periodistas que cubren al presidente".

"En un país libre, los líderes no deben poder elegir su propio cuerpo de prensa", afirmó Daniels.