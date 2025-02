Papa Francisco aprueba desde el hospital canonización de latinoamericano

-

El Papa Francisco firma decreto de canonización desde el hospital, mientras su salud mejora ligeramente.

El papa Francisco, quien lleva más de una semana hospitalizado debido a una neumonía bilateral y una insuficiencia renal leve, aprobó este martes 25 de febrero un decreto de canonización que incluye al beato venezolano José Gregorio Hernández, conocido como el "Médico de los pobres", (1864-1919), fue beatificado el 30 de abril de 2021 en Caracas y ahora se convertirá en el primer santo de Venezuela.

«Mi madre me enseñó la virtud desde la cuna, me hizo crecer en el conocimiento de Dios y me dio la caridad como guía». (Beato José Gregorio Hernández) Foto: Vatican News.

A pesar de la gravedad de su condición, la Santa Sede ha informado de una leve mejoría en su salud, destacando que el pontífice ha tenido una buena noche de descanso.

El lunes, el Papa recibió la visita del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y el arzobispo Edgar Peña Parra, quienes le presentaron el decreto de canonización de dos laicos, uno de Venezuela y otro de Italia, el Beato Bartolo Longo, un fiel laico nacido en Latiano, Italia, el 10 de febrero de 1841 y fallecido en Pompeya el 5 de octubre de 1926.

Don Bartolo Longo, fundador del Santuario de Pompeya. (Foto: Vatican News)

Pronóstico reservado

La visita, la primera desde su ingreso al hospital Gemelli, es vista como un indicio de que el Papa sigue trabajando, aunque su pronóstico sigue siendo "reservado", según fuentes vaticanas.

A pesar de la condición crítica del Papa, el Vaticano señaló que no hubo crisis respiratorias en las últimas 24 horas y que algunas pruebas de laboratorio mostraron mejoras.

A pesar de su estado de salud, el sumo pontífice ha continuado con su trabajo desde el hospital. (Foto: AFP)

Francisco se encuentra de buen ánimo, incluso mantuvo contacto telefónico con la parroquia de Gaza, siguiendo su habitual apoyo a la región.

Este momento crítico ha generado una gran preocupación en todo el mundo, con líderes de diferentes países, como los presidentes Donald Trump y Emmanuel Macron, enviando mensajes de aliento.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Francia, Emmanuel Macron, desearon la pronta recuperación del papa Francisco.



En Roma, la comunidad católica se ha reunido en oración por la pronta recuperación del Papa, mientras que en su natal Buenos Aires, fieles se congregaron para rendir homenaje a su legado.

La prolongada hospitalización ha reavivado debates sobre la capacidad del Papa para continuar desempeñando sus funciones, ya que el derecho canónico no establece procedimientos claros en caso de que su lucidez se vea afectada. No obstante, Francisco ha expresado en varias ocasiones que no es el momento para pensar en su renuncia.

*Con información de AFP