Casi 3 mil personas capturadas durante estado de sitio, confirma Mingob

El 18 de enero, el Gobierno decretó estado de sitio en todo el territorio nacional y el Ministro de Gobernación presentó los resultados a la fecha en La Ronda.

La próxima semana se cumple un mes de la entrada en vigencia del estado de sitio decretado en respuesta a los ataques del Barrio 18.

Entre los resultados de dicha modalidad sobresale la captura de 2 mil 998 personas, de las cuales 78 son pandilleros; así lo informó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

Además, informó que han realizado 3 mil 548 operativos policiales más la recuperación de vehículos.

Estadísticas de los resultados de estado de sitio. (Foto: captura de pantalla)

Según Villeda, los constantes operativos entre Policía Nacional Civil (PNC) y Ejército de Guatemala han dado resultados positivos a la población, puesto que la violencia homicida ha bajado en un 50% en comparación con el mismo período de 2025.

Además, citó que las extorsiones han disminuido en un 32%, durante la vigencia del estado de sitio y el control de las cárceles, hechos que evitan que privados de libertad tengan comunicación con el exterior, según el reporte del funcionario.

"Es un avance, es un resultado concreto y que es medible. Las estadísticas demuestran que tenemos menos homicidios, menos extorsión y más tranquilidad para las familias", agregó.

Estadísticas del estado de sitio. (Foto: captura de pantalla)

Villeda también dijo que los operativos entre PNC y Ejército continuarán, así se prorrogue o no el estado de sitio.

"Ya sea con o sin estado de sitio, las operaciones conjuntas con el Ejército de Guatemala y estratégicas continuarán todo el tiempo que sea necesario, hasta que logremos reducir significativamente los índices de delincuencia y logremos tomar por completo el control de las cárceles y podamos brindar seguridad a todas las personas honradas que se levantan día a día a trabajar", finalizó.