María Marta Castañeda seguirá en aislamiento tras amparo a Mingob

María Marta Castañeda, pareja de "El Lobo", continuará en aislamiento, tal como lo ordenó una sala de apelaciones.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó que María Marta Castañeda, pareja de Aldo Duppie Ocho, alias "El Lobo" y máximo líder del Barrio 18, sigue en aislamiento y ahora con el respaldo de una Sala de Mayor Riesgo.

Villeda recordó que cuando fue aislada, una jueza de primera instancia ordenó que fuera regresada con el resto de la población reclusa.

"La señora María Marta Castañeda Torres, en razón de que se le había puesto en resguardo, a partir de que tiene una vinculación directa con el líder del Barrio 18. Originalmente, una juez de primera instancia había ordenado su regreso a donde está el resto de reclusas, lo cual nosotros, por cuestiones estratégicas y de seguridad, considerábamos contraproducente", dijo.

Detalló que, a pesar de que argumentaron con la jueza los motivos por los cuales debía estar aislada, la jueza insistió en su decisión.

"Dimos las explicaciones a la jueza por las cuales la teníamos resguardada; sin embargo, la jueza insistió en su orden de regresarla con el resto de la población reclusa", manifestó.

Ante esto, el Ministerio de Gobernación planteó un amparo y este fue concedido de manera provisional por la Sala Segunda de Mayor Riesgo.

"Nosotros interpusimos una acción constitucional de amparo, y la Sala Segunda de Mayor Riesgo nos otorgó un amparo provisional y nos permitió que pudiéramos tener a dicha persona en resguardo, garantizándole su seguridad y el respeto a sus derechos humanos", finalizó.

Castañeda está en aislamiento desde el 19 de enero pasado, luego de los motines y ataques en contra de la Policía Nacional Civil.

Aunque es pareja sentimental de "El Lobo", ella ha insistido en que no es pandillera.

Está en prisión preventiva por estar ligada a proceso penal por varios delitos, entre estos asesinato, por el ataque en contra de la fiscal Miriam Reguero.

Además, tiene otro proceso penal por el caso "La Sexta" por la muerte de Byron Lima, en donde le acusan de ingresar una granada.