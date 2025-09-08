Caso por asesinato de Sindy Paz vuelve al Juzgado de Mayor Riesgo

-

A ocho años del crimen, el caso por el asesinato de Sindy Paz vuelve al Juzgado de Mayor Riesgo C.

El proceso penal por el asesinato de Sindy Jennette Paz Morales regresó al Juzgado de Mayor Riesgo C, ahora a cargo de la jueza Carol Yesenia Berganza Chacón, tras la aceptación de una recusación contra la jueza Claudette Domínguez por parte de la Sala Primera de Apelaciones.

Sindy Jennette Paz era hija del exgobernador de Zacapa, César Augusto Paz. (Foto: Cortesía)

En mayo de 2025 se cumplieron ocho años del asesinato de Paz Morales, una joven abogada e hija del exgobernador de Zacapa, asesinada a balazos el 8 de mayo de 2017 en la zona 2 capitalina, tras ser perseguida por sicarios.

La excandidata a diputada Blanca Saravia, prima de la víctima, es señalada como autora intelectual del crimen, junto a su esposo Jorge Casasola, quien es acusado de haber coordinado el hecho con los sicarios y de pagar Q15 mil por el asesinato.

Jorge Casasola es uno de los acusados en el asesinato de la abogada Sindy Paz. (Foto: PNC)

El caso se reactivó en 2024 con la captura de cinco implicados, el último en ser detenido fue Gerardo Paniagua, presunto coordinador del ataque.

Según el MP, Saravia y su esposo incluso asistieron al funeral de la víctima y luego enviaron un "premio" a los responsables.

La jueza Berganza tiene un plazo de 48 horas para retomar el control del expediente y notificar a las partes.

