Caso Chiapas: Condenan a guatemalteco a 18 años de prisión por trágico accidente

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El accidente que dejó 56 muertos y decenas de heridos es considerado de las peores tragedias en México.

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Un guatemalteco recibió una condena de 18 años de cárcel por su participación en la tragedia migrante ocurrida en Chiapas, México, en diciembre de 2021, cuando un tráiler que transportaba a decenas de personas volcó y dejó 56 fallecidos.

La jueza federal Diana Isabel Ivens Cruz declaró culpable a Isaac "N" de tráfico agravado de personas, en las modalidades de introducción y transporte ilegal de migrantes sin documentación, además de poner en riesgo la vida de las víctimas e involucrar a menores de edad.

Según consta en documentos judiciales, sobrevivientes de la tragedia lo identificaron como uno de los responsables de coordinar el traslado de las víctimas hacia Estados Unidos.

Al respecto, la fiscalía indicó que el acusado resultó herido en el accidente, por lo que se quedó en el lugar para recibir atención médica. Esta situación hizo que varios migrantes lo identificaran como "coyote", lo que a su vez facilitó su arresto.

El guatemalteco logró ser detenido ya que también se encontraba entre los heridos. (Foto: El País)

Los hechos

El percance ocurrió el 9 de diciembre de 2021 en la carretera entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, donde el tráiler en que viajaban las víctimas en condiciones de hacinamiento volcó por exceso de velocidad y fallas en los frenos al tomar una curva.

Además de los 56 muertos, más de un centenar de personas resultaron heridas, de ahí que se le considere una de las peores tragedias registradas en México relacionadas con migración irregular. La mayoría de las víctimas eran centroamericanas y al menos 37 fallecidos fueron identificados como guatemaltecos.

La investigación se prolongó durante varios años debido a la complejidad del caso, que incluyó declaraciones de sobrevivientes, peritajes especializados y el rastreo de una red de tráfico de personas que operaba entre Centroamérica, México y Estados Unidos.

Autoridades mexicanas informaron que otras dos personas vinculadas al traslado de los migrantes aún esperan sentencia. En tanto, Isaac "N" cumplirá su condena en el penal estatal El Amate, en el municipio de Cintalapa.

Un total de 56 personas fallecieron debido a la gravedad de las heridas. (Foto: El País)

*Con información de La Jornada y El Sol de Chiapas