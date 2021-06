Caso Foppa: Juez rechaza ataques de "NetCenter"

El juez que resolvió ligar a proceso a Solórzano Foppa aclaró que lo dicho en las redes sociales es falso y rechazó los ataques y "señalamientos mentirosos" en su contra.

Israel Guglielmo Zelada Galindo, juez "B" del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, rechazó el señalamiento que se hizo en algunas cuentas de Twitter en su contra respecto a que habría negociado para favorecer a Juan Francisco Solórzano Foppa.

Al finalizar la audiencia de primera declaración en contra del exjefe de la SAT y otras cuatro personas, el juez Zelada dejó constancia en audio acerca del rechazo que realiza a los mensajes en Twitter.

"Da pena que se utilicen plataformas, medios de comunicación, perfiles falsos para hacer un ataque ilegible en contra de jueces, juezas del Organismo Judicial", expresó.

Juez rechaza "señalamientos mentirosos"

El juez dijo que la libre expresión del pensamiento es un derecho sagrado. "Lastimosamente lo sagrado muchos lo ensucian haciendo señalamientos mentirosos", mencionó en la audiencia.

Dijo que no está alejado del todo de la tecnología y fue así como tuvo conocimiento de las publicaciones. "Tuve conocimiento de un tuit en el que se establece que determinada persona le entrega a una jueza dinero para que me lo de a mi, para que yo resuelva de determinada manera. Otro tuit donde dice que voy a juntar con no sé quienes para negociar medidas de coerción acá".

Al respecto dijo: "Quiero dejar asentado que todo eso es mentira. Lastimosamente hay personas que se esconden detrás de perfiles falsos atacando a jueces, que estoy seguro trabajamos con independencia, imparcialidad y bajo los principios del estado de derecho. Entonces eso es penoso".

Ataques contra el fiscal y Solórzano Foppa

Siguió diciendo que los ataques no son solo en contra de él, se extienden al fiscal y a Solórzano Foppa. "Los ataques son también en contra de las partes, el señor fiscal (...) No cabe duda, son presiones".

Hizo ver que la resolución la tomó luego de escuchar argumentos, contra argumentos y analizando medios de convicción. "Nosotros (los jueces) tomamos las decisiones acá en la sala de audiencias".

Lamentó que se estén dando lo que consideró ataques.

Los mensajes del "Netcenter"

Durante el desarrollo de la audiencia de primera declaración surgieron en cuentas de Twittter vinculadas entre sí con mensajes en relación a cómo resolvería Zelada.

Estos son algunos mensaje:

La resolución del juez

El juez Zelada ligó a proceso a Juan Francisco Solórzano Foppa y los otros cuatro sindicados por falsedad ideológica con agravación electoral y declaró la falta de mérito por conspiración para asociación ilícita y asociación ilícita.

Les concedió medidas sustitutivas de arresto domiciliar sin caución económica y emitió restricciones como acercarse a testigos y al Tribunal Supremo Electoral o alguna de sus dependencias.