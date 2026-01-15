Caso Litzy Cordón: inicia juicio en contra del primo de la víctima

-

Después de cinco años del crimen de Litzy Cordón, inició el juicio en contra de su primo Kevin Rivas Cordón.

En el Tribunal de Mayor Riesgo B inició el juicio en contra de Kevin Manolo Rivas Cordón, acusado del secuestro y muerte de su prima, Litzy Cordón.

El debate oral y público inicia cinco años después del crimen, el cual se registró en octubre de 2020.

Durante el desarrollo del juicio, el Ministerio Público presentará las pruebas en contra de Rivas Cordón, entre estas, declaraciones testimoniales, fotogramas, videos, activación de antenas telefónicas y más.

Inicia el juicio en contra de Kevin Rivas Cordón, por el crimen de su prima Litsy Cordón.



Caso es de octubre de 2020, ocurrió en Zacapa.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/WmmII7gNLQ — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 15, 2026

En las afueras de la torre de tribunales, la Asociación COINCIDIR acompaña a la familia de Litzy, solicitando justicia por el crimen.

(Foto: Wilder López/Soy502)

El caso

Litzy Cordón, de 20 años, fue secuestrada el 5 de octubre de 2020 y un día después su cuerpo fue localizado en un terreno en la aldea Vega del Cobán, Teculután, Zacapa.

Se presumía que la joven había desaparecido, pero la investigación determinó que se trató de un secuestro. La familia recibió llamadas en las que un hombre solicitaba una millonaria cantidad de dinero para liberarla.

El secuestrador, según la investigación de la Fiscalía contra el Femicidio, es Kevin Rivas Cordón, el hijo de una tía de Litzy, con quien no tenían una relación estrecha.