Caso Melissa Palacios: María Fernanda Bonilla intentará, nuevamente, aceptar cargos

-

Querellantes se oponen a la aceptación de cargos en el caso del asesinato de Melisa Palacios, argumentarán falta de pruebas.

El próximo 2 de septiembre, se celebrará la audiencia de etapa intermedia, que será clave en el caso por la muerte de Melisa Palacios, la joven universitaria localizada sin vida en un terreno baldío en Zacapa en julio de 2021, luego de haber sido reportada como desaparecida.

En la diligencia, programada en el Juzgado de Mayor Riesgo "C", se espera que los sindicados: María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, intenten nuevamente acogerse a la aceptación de cargos.

Esta solicitud ya fue planteada anteriormente, pero rechazada por la jueza Carol Yesenia Berganza debido a un formalismo, En aquella oportunidad, el escrito no contaba con la firma de los acusados. La defensa, sin embargo, ya envió una nueva solicitud, esta vez firmada por Bonilla y Marroquín, para que sea evaluada en la audiencia.

Acusados buscan aceptar cargos por muerte de Melisa. . (Foto: Archivo/IDV)

Oposición

El Instituto de la Víctima, como querellante adhesivo en el proceso, se opondrá a la aceptación de cargos. El abogado Juan Carlos Aquil, representante legal, señaló: "Como querellantes, la madre de Melisa ha luchado durante estos 4 años por justicia".

"La aceptación de cargos, para nosotros, no es procedente por las razones que expondremos en la audiencia fijada por la jueza. No existen elementos indiciarios que respalden la acusación de homicidio en estado de emoción violenta, y consideramos que el caso debe continuar con todas las pruebas adecuadas", concluyó el abogado.

Los sindicados María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín intentan nuevamente acogerse a la aceptación de cargos. (Foto: IDV/Soy502)

Dudas por expendiente

Paralelamente, la jueza también ordenó al Ministerio Público (MP) y a las defensas pronunciarse sobre posibles irregularidades en el traslado del expediente judicial. Según se denunció, existen inconsistencias en los folios, lo que podría haber afectado el contenido y secuencia del expediente que contiene la investigación por la muerte de Melisa.

El requerimiento fue hecho por el Instituto de la Víctima, que solicitó investigar a funcionarios judiciales por la posible comisión de delitos relacionados con el traslado incompleto y desordenado del expediente. Se realizará un cotejo para verificar si los folios coinciden o si hubo alguna alteración que comprometa la integridad del proceso penal.

Audiencia clave en caso Melisa Palacios, los querellantes se opondrán a cerrar el caso con aceptación de cargos. (Foto: FamiliaPalacios/Soy502)

"Vamos por justicia"

Anabella Chacón, madre de Melisa, confirmó que viajará a la Ciudad de Guatemala para estar presente en la audiencia intermedia, acompañada de varios familiares.

"Iremos en familia con la certeza de que encontraremos justicia para Melisa", expresó.