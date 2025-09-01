Caso TCQ: MP pide condenas de 10 años y multas de hasta Q500 mil

-

El Ministerio Público pidió condenas contra varios acusados en el Caso TCQ, la audiencia continuará el 16 de septiembre.

En la etapa de conclusiones del juicio por el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), el Ministerio Público solicitó condenas contra los acusados, a quienes señala de haber conformado una estructura criminal que habría operado desde la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), facilitando actos de corrupción vinculados al desarrollo y operación de la terminal de carga.

el MP presentó pruebas contra acusados por delitos relacionados con corrupción en la operación del proyecto de la EPQ. (Foto: Wilder López/Soy502)

Durante la audiencia, la fiscalía solicito contra Julio Norberto Esquivel Orellana, la pena de 10 años de prisión, una multa de Q125 mil y la inhabilitación especial para ejercer cargos o empleos públicos.

En cuanto a Lázaro Noé Reyes Mata, exsecretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la EPQ, el Ministerio Público solicitó que se le imponga una condena por enriquecimiento ilícito.

Según la fiscalía, durante el diligenciamiento de la prueba documental del 28 de marzo de 2016, se estableció que Reyes Mata, en su calidad de funcionario sindical, se benefició económicamente por su participación activa dentro de la red. El MP solicitó 10 años de prisión, una multa de Q500 mil y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

El MP concluyó que existía una relación de congruencia entre su rol como funcionario sindical y los beneficios obtenidos. (Foto: Wilder López/Soy502)

Entre los elementos probatorios presentados, destacó la declaración anticipada de Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la vicepresidencia y colaborador eficaz del Ministerio Público.

En su testimonio, Monzón explicó cómo se articuló una estructura de poder judicial y político orientada a favorecer intereses empresariales en torno a TCQ. Señaló que existían tres sindicatos diferenciados dentro de la EPQ y relató que, ante un conflicto legal que amenazaba la operación de la terminal, acudió al entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas René Charchal Ramos.

Según Monzón, Charchal lo remitió a su asesor, Mario Ruano San José, quien gestionó directamente ante el Juzgado Civil de Escuintla, constituido en tribunal de amparo para que se declarara sin lugar una acción constitucional promovida por la Municipalidad de San José, Escuintla.

Etapa de conclusiones, exfuncionarios y operadores políticos implicados en red de tráfico de influencias. (Foto: Wilder López/Soy502)

Esta decisión permitió que la terminal de contenedores continuara operando sin obstáculos legales. El testigo afirmó que estos favores judiciales eran parte de un intercambio por el apoyo recibido en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, estableciendo una relación recíproca entre los acusados y funcionarios judiciales.

En esta etapa del proceso, el Ministerio Público también solicitará condenas contra otros acusados, entre ellos:

Douglas René Charchal Ramos, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, por asociación ilícita y tráfico de influencias.

Mario Ruano San José, por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Gustavo Adolfo Martínez Luna, exyerno del expresidente Otto Pérez Molina, por asociación ilícita y fraude.

Declaración de colaborador eficaz Juan Carlos Monzón vincula a magistrados y asesores legales. (Foto: Wilder López/Soy502)

La fiscalía aseguró que las pruebas documentales, testimoniales y técnicas presentadas demuestran la existencia de una red que manipuló procesos judiciales, desvió fondos y favoreció intereses privados a costa del Estado.

Aunque se esperaba que las conclusiones del Ministerio Público y las defensas continuaran esta semana, el Tribunal de Mayor Riesgo "B" suspendió la audiencia y reprogramó la continuación de esta fase del juicio para el próximo 16 de septiembre, fecha en la que se retomará la exposición de argumentos finales antes de que el tribunal emita su fallo definitivo.