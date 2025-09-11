Se lanza la edición femenina para La Chamusca del Año

Después de alcanzar más de 5.2 millones de personas en el país con su primera edición masculina, Castor's Pizza presenta "La Chamusca del Año" en su edición femenina, un torneo corporativo que une a empresas, colaboradores y familias, con el impulso de Bantrab y Futeca.
Del 16 al 28 de septiembre, Futeca Cayalá será la sede del campeonato, que reunirá a 32 equipos femeninos integrados por colaboradoras de distintas empresas. El formato será fútbol 5, dividido en ocho grupos; los dos mejores de cada grupo avanzarán a octavos de final, hasta llegar a la gran final programada para el 28 de septiembre.
Compromiso con el bienestar
Como aliado estratégico, Bantrab reafirma su compromiso con el deporte a través de su Estrategia de Bienestar, especialmente en el Pilar Social y de Desarrollo. En el marco del torneo se implementarán acciones como:
- Una beca de seis meses en una academia deportiva para los hijos de las jugadoras campeonas.
- Talleres de formación personal y herramientas para el bienestar integral con el programa Mujeres Líderes de Bienestar (MLB).
- Entrega de uniformes a equipos que lo necesiten.
- Premios para los tres primeros lugares.
- Uniformes oficiales para el equipo campeón.
- Donación de kits deportivos a diez academias del país.
Detalles del torneo
- Horario: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Formato: Fútbol 5, 32 equipos, fases de grupos y eliminación directa
- Reglamento: participación exclusiva de colaboradoras con al menos seis meses de antigüedad en la empresa; no podrán participar futbolistas profesionales activas.