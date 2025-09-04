Cata Winehouse Club, donde se reúnen los amantes del vino

-

Siete Zero llevó a cabo la décimo quinta edición de la Cata Winehouse Club, contando con el apoyo de BAC. Este ha sido un espacio pensado para que los distribuidores puedan dar a conocer todos los tipos de cosecha que manejan.

Por otro lado, para los visitantes es una oportunidad para aprender sobre cómo maridar y disfrutar de una buena copa de vino.

Ademas, se invitan a las distribuidoras a postular sus mejores vinos para participar en un concurso, donde los someliers más reconocidos degusten, en una cata a ciegas, y escoger a los mejores.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Los vinos participantes de la cata a ciegas concursan para llevarse uno de los tres galardones, ya sea bronce, plata u oro dentro de ocho categorías, siendo estas:

Categoría Blancos Nuevo Mundo

Categoría Blancos Viejo Mundo

Categoría Tintos Nuevo Mundo

Categoría Tintos Viejo Mundo

Categoría Rosados

Categoría Espumosos

Categoría Grand Cru

Vino del año

“ La idea es hacer un concurso justo con una cata a ciegas, donde los jueces se guían por la experiencia del paladar y no por la marca o etiqueta ” Daniel Panedas , director de Siete Zero.

A lo largo de quince años de llevarse a cabo este evento, ha llegado a tener mayor reconocimiento y eso se comprueba con la cantidad de participantes dentro de la cata a ciegas.

En esta edición del 2025, más de 106 vinos, 70 bodegas y 13 distribuidores se inscribieron a la Cata Winehouse.