Cata Winehouse Club, donde se reúnen los amantes del vino

  • Por Redacción comercial
04 de septiembre de 2025, 12:06
(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Siete Zero llevó a cabo la décimo quinta edición de la Cata Winehouse Club, contando con el apoyo de BAC. Este ha sido un espacio pensado para que los distribuidores puedan dar a conocer todos los tipos de cosecha que manejan.

Por otro lado, para los visitantes es una oportunidad para aprender sobre cómo maridar y disfrutar de una buena copa de vino.

Ademas, se invitan a las distribuidoras a postular sus mejores vinos para participar en un concurso, donde los someliers más reconocidos degusten, en una cata a ciegas, y escoger a los mejores.

Los vinos participantes de la cata a ciegas concursan para llevarse uno de los tres galardones, ya sea bronce, plata u oro dentro de ocho categorías, siendo estas:

  • Categoría Blancos Nuevo Mundo
  • Categoría Blancos Viejo Mundo
  • Categoría Tintos Nuevo Mundo
  • Categoría Tintos Viejo Mundo
  • Categoría Rosados
  • Categoría Espumosos
  • Categoría Grand Cru
  • Vino del año

La idea es hacer un concurso justo con una cata a ciegas, donde los jueces se guían por la experiencia del paladar y no por la marca o etiqueta
Daniel Panedas
, director de Siete Zero.

A lo largo de quince años de llevarse a cabo este evento, ha llegado a tener mayor reconocimiento y eso se comprueba con la cantidad de participantes dentro de la cata a ciegas.

En esta edición del 2025, más de 106 vinos, 70 bodegas y  13 distribuidores se inscribieron a la Cata Winehouse.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

