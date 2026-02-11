Catedrático guatemalteco recibe el "Global Teacher Prize" en Dubái

-

El catedrático guatemalteco, César Fetzer Paz, recibió el "Global Teacher Prize 2026" en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

César imparte clases en la Escuela de Formación Agrícola (EFA) de Cobán, Alta Verapaz, y representa al país como uno de los 50 mejores docentes del mundo con este galardón internacional.

Foto: MAGA.

César Guillermo Fetzer Paz

Es un educador guatemalteco, pionero en educación agrícola, tecnológica y psicosocial que ha transformado el aprendizaje de miles de estudiantes, docentes y familias rurales.

Criado en una familia de maestros e inspirado por el servicio de su madre en aldeas remotas, creó la Fundación Hercilia Paz, que brinda servicios psicológicos gratuitos, programas de bienestar docente, asistencia legal y talleres de desarrollo personal a más de 1,000 docentes anualmente.

Sobreviviente del acoso escolar, creó el programa nacional "Yo También...", que ofrece apoyo psicológico y legal gratuito a las víctimas, a la vez que lidera brigadas de prevención en todo el país.

En la Escuela de Formación Agropecuaria (EFA) de Cobán, ubicada en el Corredor Seco de Guatemala, vulnerable al clima, Fetzer ha revolucionado la educación agrotécnica mediante una pedagogía inmersiva y tecnológica.

Creó el "Agrometaverso", modelo educativo que utiliza realidad virtual, simulaciones asistidas por IA, agrojuegos y herramientas climáticas digitales, para capacitar a jóvenes rurales, el 80 % de ellos en situación de pobreza, para que se conviertan en innovadores agrícolas resilientes al clima.

Foto: César Fetzer Paz.

Sus "Agrolaboratorios" en el metaverso espacial han reducido errores técnicos, duplicado la producción, mejorado las calificaciones hasta en un 65 % y triplicando las tasas de aprobación en módulos agrícolas. Bajo su liderazgo, los estudiantes desarrollaron 11 prototipos de hidrogel agroecológico, logrando ahorros de hasta el 52 % en riego y mitigando los impactos de la sequía en comunidades vulnerables. La innovación ganó el Premio Nacional de Ideas Innovadoras 2025.

Ha realizado alianzas internacionales en agrotecnología con la FAO, el PMA, VRinAgri, Coffee360 y universidades como Zamorano y EARTH, generando un aumento del 40% en las tasas de admisión universitaria de sus estudiantes y permitiéndoles operar maquinaria agrícola de alta tecnología virtualmente, desarrollando habilidades alineadas con la Agricultura 5.0 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Coautor del currículo reformado de Guatemala para escuelas de capacitación agrícola, su primera actualización en 40 años, que propone alfabetización ambiental, habilidades blandas, competencias de Agricultura 4.0 y metodologías inmersivas ahora replicables a nivel nacional.

Foto: César Fetzer Paz.

Su modelo del Pentágono de Comprensión Lectora elevó la alfabetización de 2/10 a 9/10, lo que llevó a su Club de Lectores Agropecuarios a obtener el Primer Lugar en la Feria Internacional de Lectura (FILGUA) de 2024.

Apoyó a 7mil sobrevivientes de los huracanes Eta e Iota y el Club de Lectura para Maestros apoya a entre 3 mil y 6 mil educadores al año, lo que le valió el Premio Internacional Educa 2025.

Es mentor de jóvenes en el Grupo Cultural Folklórico de Cobán, ayudando a los participantes a superar la adicción y el trauma emocional a través de la danza y la identidad cultural.

Uno de sus proyectos es construir el primer Centro de Bienestar Docente de Guatemala, expandir los programas nacionales contra el acoso escolar y la alfabetización, crear becas agrícolas internacionales, ampliar la capacitación en resiliencia climática y equipar las escuelas rurales con laboratorios agroindustriales.

Las Escuelas de Formación Agrícola (EFA)

Son instituciones públicas adscritas al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) que brindan formación media (básico y diversificado) en ciencias agrícolas, pecuarias y forestales. Buscan desarrollar competencias técnicas y sostenibles para la agricultura y el desarrollo rural.