Selvin Bracamonte, el guatemalteco en MasterChef Reino Unido

  • Por Selene Mejía
06 de febrero de 2026, 14:40
El guatemalteco brilla en Reino Unido. (Foto: MasterChef: The Professionals)

El guatemalteco Selvin Bracamonte participa en la competencia televisiva "MasterChef: The Professionals UK". 

El profesional de la gastronomía es uno de los competidores del reality de Reino Unido y lucha por quedarse con la victoria. 

Foto: Selvin Bracamonte.

¿Cuándo inicia MasterChef UK?

El show inicia el martes 10 de febrero en el canal BBC ONE, a partir de las 8:00 p. m, hora de Reino Unido, 2:00 p. m., hora de Guatemala. 

selvin bracamonte masterchef uk 3
BBC.

Dinámica en "MasterChef: The Professionals"

A diferencia de MasterChef (serie original), "MasterChef: The Professionals" está diseñada exclusivamente para chefs profesionales activos. Esto implica técnicas de mayor complejidad, mayor exigencia, presión y un estándar gastronómico, requiriendo técnicas de nivel estrella Michelin, reuniendo a expertos que trabajan en restaurantes.

selvin masterchef
Foto: BBC.

