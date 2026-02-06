Selvin Bracamonte, el guatemalteco en MasterChef Reino Unido

El guatemalteco Selvin Bracamonte participa en la competencia televisiva "MasterChef: The Professionals UK".
El profesional de la gastronomía es uno de los competidores del reality de Reino Unido y lucha por quedarse con la victoria.
¿Cuándo inicia MasterChef UK?
El show inicia el martes 10 de febrero en el canal BBC ONE, a partir de las 8:00 p. m, hora de Reino Unido, 2:00 p. m., hora de Guatemala.
Dinámica en "MasterChef: The Professionals"
A diferencia de MasterChef (serie original), "MasterChef: The Professionals" está diseñada exclusivamente para chefs profesionales activos. Esto implica técnicas de mayor complejidad, mayor exigencia, presión y un estándar gastronómico, requiriendo técnicas de nivel estrella Michelin, reuniendo a expertos que trabajan en restaurantes.