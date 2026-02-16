Cayalá presenta su propuesta inmobiliaria 2026

Ciudad Cayalá presenta oficialmente su campaña inmobiliaria 2026 bajo el concepto "Un hogar para cada etapa de la vida", una invitación dirigida a quienes buscan más que un espacio físico.
La nueva campaña, ya visible en redes sociales y plataformas digitales, muestra distintas etapas de la vida cotidiana:
- Una pareja que recorre su nuevo apartamento con su hija en brazos.
- Dos personas compartiendo en la cocina de su hogar.
- Una familia reunida alrededor de la mesa.
- Padres e hijos caminando frente a la arquitectura que caracteriza el desarrollo.
Las escenas plantean una idea central: adquirir un apartamento también implica integrarse a un entorno planificado donde convergen vivienda, comercio y espacios de encuentro.
Opciones residenciales para distintos momentos de vida
La propuesta inmobiliaria 2026 incluye:
- Apartamentos de 1 a 3 habitaciones
- Metrajes desde 124 hasta 256 metros cuadrados
- Proyectos con entrega proyectada entre 1 y 3 años
Estas opciones permiten planificar la compra con anticipación y evaluar alternativas según necesidades familiares o de inversión.
Un entorno que integra vivienda y servicios
Ciudad Cayalá concentra en un mismo espacio oferta comercial, restaurantes, centros educativos, oficinas, áreas culturales y espacios al aire libre. El desarrollo mantiene un modelo peatonal y planificación urbana que prioriza la organización del espacio y la convivencia.
La campaña no se limita a comunicar disponibilidad de apartamentos. Presenta una visión enfocada en permanencia y comunidad, dirigida a quienes consideran la vivienda como parte de un proyecto de vida.
Para conocer disponibilidad, planes de inversión y fechas de entrega, se puede visitar el sitio oficial: landing.cayala.com/cayala_living o comunicarse al 2493-9393 para agendar una asesoría.