Precios de combustibles en Guatemala suben más de Q 5.59 desde inicios de 2026

-

Desde que comenzó 2026, el precio de las gasolinas ha aumentado en más de Q 5.59 y el diésel Q 6.89.

Los precios de los combustibles en la ciudad de Guatemala han registrado un incremento sostenido desde el 1 de enero hasta el 9 de marzo de 2026, de acuerdo con el monitoreo de precios promedio al consumidor final divulgado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Los datos oficiales muestran que la gasolina superior, gasolina regular y el diésel han mantenido una tendencia ascendente durante las primeras diez semanas del año.

El registro compartido por la cartera de Energía y Minas precisa que los incrementos acumulados en ese lapso superan los Q 5.59 por galón.

Los datos muestran que la gasolina superior pasó de Q 27.30 por galón el 1 de enero a Q 33.00 el 9 de marzo, lo que representa un aumento de Q 5.70 por galón en poco más de dos meses.

Diseño de Carlos Manoel Alvarez Morales

En el caso de la gasolina regular, el precio pasó de Q 26.30 por galón al inicio del año a Q 31.88 al 9 de marzo, es decir, un incremento de Q 5.58 por galón.

Mientras que el diésel registró uno el aumento más pronunciado, al pasar de Q 24.92 por galón el 1 de enero a Q 31.81 el 9 de marzo, lo que significa un incremento acumulado de Q 6.89 por galón.

Alza se agudizó a mediados de febrero

Aunque el aumento en los combustibles se ha mantenido de forma constante desde enero, los registros evidencian que el alza comenzó a acelerarse a partir de mediados de febrero.

Por ejemplo, el 12 de febrero los precios se mantenían relativamente cercanos a los niveles registrados a inicios de ese mes, con la gasolina superior en Q 29.10, la regular en Q 28.10 y el diésel en Q 26.80 por galón.

Sin embargo, a partir de esa semana se observó un crecimiento más marcado en las tres referencias pues para el 23 de febrero, la gasolina superior alcanzó Q 29.57, la regular Q 28.57 y el diésel Q 27.75.

Posteriormente, para el 2 de marzo, los valores subieron a Q 30.54, Q 29.53 y Q 28.28, respectivamente.

Sin embargo, el incremento más significativo se registró el 9 de marzo, cuando los precios alcanzaron Q 33.00 por galón en gasolina superior, Q 31.88 en gasolina regular y Q 31.81 en diésel, consolidando el mayor nivel observado en lo que va del año.

Aumento sería por especulación

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que los recientes incrementos en los precios de los combustibles en el país no responden directamente a la guerra en Medio Oriente ni a problemas de abastecimiento, sino a prácticas de especulación y acaparamiento.

El Gobierno señala que el aumento es por especulación en el mercado. (Foto: MEM / Soy502)

Durante la conferencia de prensa La Ronda el mandatario explicó que el conflicto internacional ha generado presiones en el mercado petrolero global, particularmente por la situación en el estrecho de Ormuz.

"La guerra está creando problemas y está interrumpiendo el tráfico de buques tanque en el estrecho de Ormuz", indicó Arévalo, quien señaló que por ese paso marítimo circula alrededor del 21.5% del combustible del mundo.

El presidente explicó que el conflicto ha provocado aumentos en el precio del petróleo en los mercados internacionales, pero, enfatizó que ese comportamiento no debería reflejarse de manera inmediata en los precios al consumidor en Guatemala.

Según el mandatario, debido a los sistemas de reservas existentes tanto en Guatemala como en otros países, el impacto de esas variaciones en las bolsas internacionales debería percibirse entre dos y doce meses después.

"No es inmediato. Lo que estamos viendo ahora, los aumentos de precio que hay en las gasolineras a los combustibles, no tienen nada que ver con un problema de abastecimiento, sino son un problema de especulación", afirmó el gobernante.

Arévalo agregó que algunos actores del mercado estarían aprovechando el contexto internacional para justificar aumentos que, a su juicio, no responden a la realidad del suministro energético.

"Hay gente que está aprovechándose de la noticia de la guerra y del aumento de los precios del petróleo para tratar de empujar una campaña de especulación y de alzas que no tienen una justificación real", indicó el presidente.