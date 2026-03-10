¿Buscas descanso? Denny’s Beach te espera con playas limpias y el mejor tapado

-

Explora Denny's Beach en el Lago de Izabal. Disfruta de senderos, kayak, el mejor tapado y hospedaje confortable. Un paraíso fundado en 1990 te espera.

Si estás buscando un lugar distinto para descansar, Denny's Beach te espera con historia, naturaleza y sabor caribeño en un solo punto del lago de Izabal.

Hablar de Denny's Beach es hablar de una historia que inició en 1990, cuando su fundador, Dennys Gulck Person, llegó desde Canadá en su velero y encontró en Punta Brava el lugar ideal para quedarse.

La tranquilidad del lago de Izabal es palpable en Denny’s Beach (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Con el paso de los años, este rincón se convirtió en uno de los destinos más auténticos y tranquilos de la región, recordado incluso por las antiguas celebraciones de luna llena, que reunían veleros provenientes de Río Dulce y otros puntos del Caribe.

Actualmente, Denny's Beach es un espacio perfecto para que vengas a desconectarte y disfrutar en familia, con amigos o en pareja. Aquí encontrarás una playa amplia y limpia, libre de contaminación, rodeada por la brisa fresca del lago y un clima cálido que invita a relajarte sin prisas.

También puedes visitar esta playa junto a tu mascota. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Si te gusta la aventura suave, puedes aprovechar los senderos, paseos en kayak o armar una buena partida en la cancha de voleibol. Y si prefieres algo más tranquilo, basta con sentarte frente al lago y dejar que el tiempo pase.

La comida es otro de los grandes atractivos. Si eres amante de los productos del mar, aquí podrás disfrutar de mojarra frita, ceviche, camarones, jaibas, cangrejos y el infaltable tapado, acompañado de bebidas refrescantes que van perfecto con el ambiente caribeño.

Encontrarás espacio para la práctica del voleibol de playa con los amigos. (Foto:FB Denny's Beach)

Para quedarte más tiempo, tienes opciones de habitaciones de hotel, bungalós y cabañas privadas, todas con aire acondicionado y agua caliente. Los precios se ajustan a la comodidad que estés buscando. Además, el lugar es ideal si quieres celebrar cumpleaños, quinceaños, bodas u otros eventos especiales.

Cómo llegar

Llegar es sencillo. Si viajas desde la capital, toma la ruta al Atlántico hasta el kilómetro 206, donde deberás ingresar hacia la aldea Buenos Aires hasta llegar a Mariscos; desde allí podrás abordar una lancha que te trasladará hasta Denny's Beach, con la posibilidad de avistar manatíes durante el recorrido.

Se puede disfrutar del sol y un rico clima en cualquier mes del año. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Si prefieres el transporte colectivo, puedes abordar un bus de las líneas Litegua o Fuentes del Norte con destino a Los Amates; posteriormente, tomar transporte local hacia Mariscos. Al llegar, desde el sector del parqueo Flor Izabalense, la lancha del hotel te recoge para trasladarte directamente hasta Denny's Beach.

Denny's Beach abre todos los días del año, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y siempre hay algo nuevo por descubrir. Como bien lo dijo un visitante zacapaneco: "Como guatemaltecos, tenemos muchas playas por descubrir".

La brisa del lago y el clima cálido invitan a quedarse más tiempo. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Si ya te dieron ganas de ir, puedes hacer tu reservación por WhatsApp al 4982-3694 o al 4652-6453, o buscar su página en Facebook para más información. Solo te falta decidir la fecha y dejarte llevar por la experiencia.