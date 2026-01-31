Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM

La Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM) tuvo la elección de su nueva Junta Directiva.
Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pínula y actual presidente de la ANAM, fue reelecto para continuar con la administración de la ANAM.
Este sábado 31 de enero, fueron convocados los 340 alcaldes de todo el país para votar por el próximo presidente y Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), para un periodo de dos años.
Dicha Junta Directiva está integrada por 22 alcaldes, quienes se distribuyen así: un presidente, tres vicepresidentes, un secretario, un tesorero, tres coordinadores y 13 vicepresidentes departamentales, cargos que serán definidos en estas elecciones.
Siero afirmó que "aquí quien quiera traer proyectos y cosas de ayuda para las municipalidades, lo vamos a recibir con las manos abiertas. Pero, quien quiera afectar la autonomía municipal, nos vamos a parar para detenerlo".
El alcalde Juan Carlos Pellecer, de San Juan Sacatepéquez y José Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa, eran los otros candidatos.