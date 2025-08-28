CC suspende reglamento sobre clasificación de desechos en Guatemala

-

La ministra de ambiente se pronunció respecto a la decisión de la CC sobre la suspensión del reglamento de clasificación de basura.

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este jueves 28 de agosto suspender de forma provisional el reglamento del Acuerdo Gubernativo 164-2021, que establecía la obligación de separar los desechos en distintas categorías.

La decisión fue tomada tras un recurso planteado por el diputado Ronald Portillo.

Tras conocerse el fallo, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, expresó su inquietud por las repercusiones ambientales que podría tener la resolución.

Señaló que la suspensión podría incrementar la contaminación en ríos, lagos, costas y barrancos, además de afectar la salud de la población debido a la acumulación de desechos.

La ministra de ambiente enfatizó sobre "la grave crisis de contaminación" en el país. (Foto ilustrativa: istock)

Orantes destacó que desde el año pasado el Ministerio de Ambiente ha trabajado junto con municipalidades y otras instituciones para fortalecer las capacidades técnicas y financieras en materia de saneamiento y manejo de residuos.

Asimismo, mencionó que se ha impulsado una normativa que obliga a los gobiernos locales a invertir en proyectos de limpieza y disposición de desechos, así como alianzas con el sector privado y organismos internacionales para atender la problemática.

La funcionaria recordó que, aunque el ministerio acatará la resolución de la CC, el compromiso institucional de promover una gestión adecuada de residuos y proteger el derecho a un ambiente sano se mantiene vigente.

La funcionaria afirmó que el ministerio acatará la resolución de la CC e invitó a los guatemaltecos ser responsables con el manejo de desechos en sus hogares. (Foto ilustrativa: istock)

Además, hizo un llamado al sector privado a mejorar el diseño de empaques y envoltorios para reducir la generación de basura desde su origen, y a la ciudadanía a practicar el consumo responsable y la separación voluntaria de desechos.

El acuerdo, que había entrado en vigencia este año, generó polémica entre distintos sectores, incluyendo manifestaciones en febrero pasado por parte de recicladores que laboran en el relleno sanitario de la zona 3 de la capital, quienes desde el principio buscaban derogar ese acuerdo.