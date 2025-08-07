Cementos Progreso regresa a lo esencial para seguir creciendo

-

Con una experiencia inmersiva que permitió experimentar de primera mano las principales iniciativas y sus impactos, Cementos Progreso hizo la presentación de su sexto Reporte de Sostenibilidad.

Con este lanzamiento, la compañía reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y una visión de negocio que trasciende lo operativo. La elaboración de este reporte fue una pausa para recordar los valores, los cuales han sido la base para Cementos Progreso durante más de cien años.

El desenlace de esta vista al pasado, hizo que se volviera la atención a lo esencial, siendo esto las personas, principios y el propósito.

Concluyendo que los alcances durante el último año de operación, reflejan su compromiso de actuar con consciencia, empatía y responsabilidad. Cada acción respondió a una visión de sostenibilidad que busca generar valor, tanto en Guatemala como en la región.

“ En Cementos Progreso creemos que los principios que nos han guiado durante 125 años siguen siendo esenciales para enfrentar los desafíos del presente. Por eso, elegimos volver a nuestras raíces ” José Raúl González , CEO de Progreso.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Los cuatro pilares de Sostenibilidad y las acciones empleadas por Cementos Progreso

Empleador Preferido: con la convicción de que el talento humano motivado y comprometido impulsa la competitividad a largo plazo. En el último año se incrementó la participación del personal fuera de Guatemala al 18.0%, y se generaron 10 mil 660 empleos indirectos a través de la red de proveedores.

Además, las mujeres ocupan ya el 27.0% de los puestos de autoridad y decisión, reflejando avances significativos en inclusión del liderazgo femenino.

Proveedor Favorito: con un compromiso por mejorar continuamente los productos y servicios para atender a los clientes, las inversiones en innovación, investigación, desarrollo y gestión crecieron un 12%, y las inversiones en capacitación un 14%.

Cementos Progreso ha mencionado avances aplicando inteligencia artificial (IA) en sus operaciones.

Líder Ambiental: durante el último año, Cementos Progreso generó 63.14 kt de residuos, pero se coprocesaron 56.53 kt de desechos de otros sectores e industrias externas. Y, en su consumo de energía eléctrica, el 62.1% provino de fuentes renovables.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Ciudadano Responsable: como parte de su compromiso empresarial y la intención de impulsar transformaciones en las comunidades donde operan, programas como "HogaRES, unidos por hogares resilientes y saludables" generaron oportunidades de empleo, salud y bienestar.

El sexto Reporte de Sostenibilidad de la compañía ya está disponible para consulta pública, en su página web, o a través de una conversación con Clara, su embajadora de sostenibilidad creada con IA.