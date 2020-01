Giammattei sospecha de miles de plazas fantasma en el Gobierno

Luego que el gobierno de Jimmy Morales realizara un Censo Nacional de Trabajadores Públicos que evidenció que muchos no estaban en su puesto, el presidente Alejandro Giammattei anunció que los hará llegar a cobrar su cheque para verificar "si en verdad existen".

Los datos del Censo reflejaron que 37 mil 944 empleados no se encontraban en su lugar de trabajo cuando se realizó la encuesta. Además, hubo instituciones como el Ministerio de Gobernación que impidió verificar cuántas personas laboraban.

"Hay varias plazas que no aparecen, también el Mingob que no dejaron que se censaran. Ese Censo arrojó unas 36 mil plazas que no encontraron a las personas", detalló el mandatario.

Según Giammattei, Morales "dejó una carta en la que no reconoce el Censo y la hizo llegar al Banco Mundial, (pero) nosotros sí reconocemos el Censo".

La encuesta

El Presidente informó que para verificar los datos de la medición, se hará llegar a los trabajadores a la Oficina Nacional de Servicio Civil a recoger su cheque en físico, en donde tendrán que llenar una encuesta informando de cuál es la labor que realizan, quién es su jefe inmediato y que es el papel desempeñan dentro de la institución.

La medición se empezará este mes con los trabajadores de la Presidencia, del Ministerio de Finanzas y de la Superintendencia de Administración Tributaria. "No se va a depositar en cuentas, queremos que la gente venga", recalcó.

La encuesta se realizará con el objetivo de verificar "cuántas personas hacen lo mismo" para establecer si la plaza es necesaria o no.

Acuerdo anticorrupción

En otro tema, la Comisión Presidencial contra la Corrupción quedó instalada luego que este martes se publicara el Acuerdo Gubernativo que le da vida. Sin embargo, en la misma no se incluyó la participación del Ministerio Público (MP), ni de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el presidente Gimmattei explicó por qué.

De acuerdo con el mandatario, "si se hubiera incluido al MP y a la CGC habría sido un acuerdo inconstitucional. La Comisión Presidencial contra la Corrupción es una entidad que estamos creando para combatir la corrupción en el Organismo Ejecutivo".

Además, aseguró que la persecución del delito le corresponde al MP, por lo que la Comisión recibirá denuncias, hará investigación interna para establecer si es verídico y si se determina que es real se le informará al Ministerio Público para que investigue, mientras que en un caso de corrupción administrativa se denunciará a la CGC.

Sin embargo, Giammattei recordó que el MP, la CGC y varias otras instituciones firmaron un Convenio de apoyo interinstitucional, el cual es un compromiso de todas las entidades de combatir la corrupción.

El mandatario también aseguró que se calcula que la Comisión tendrá un presupuesto anual de 10 millones de quetzales, los cuales se financiarán con ahorros del gasto público.

Auditoría especial

Luego de una visita por los puertos Quetzal y Santo Tomás de Castilla, el presidente Giammattei anunció que solicitó a la CGC realizar una auditoría especial debido a que encontró varias posibles anomalías.

Según el mandatario, la auditoría especial se realizará en la Empresa Portuaria Quetzal debido a que consideran que hay gastos que no corresponden.

El Presidente dijo que después de ello recibió varias llamadas diciéndole que no se meta a investigar los Puertos porque estos ya tienen su forma de funcionar, por lo que recalcó: "No vamos a permitir la corrupción en ningún lugar".

Declaración patrimonial

Pese a que ha hablado de transparencia, el presidente Giammattei aseguró que aún no sabe si publicará o no su declaración patrimonial.

"Tengo 30 días para entregarlo, vence el día del cariño. Es mi derecho a hacerla pública o no", manifestó.

Así se hará la elección de Gobernadores

El presidente Alejandro Giammattei informó que respetará la Ley en cuanto a la elección de Gobernadores en los diferentes departamentos del país.

Por lo que la sociedad civil organizada deberá enviar su propuesta de terna con titulares y suplentes para determinar a quién elegirá como su presentante.

El tiempo para que se envíen las propuestas vence el 28 de enero y el 30 del mismo mes, el gobierno debe definir quién será el Gobernador departamental.