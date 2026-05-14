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Localizan más de Q3 mil falsos que pretendían usar para hacer compras

  • Por Reychel Méndez
14 de mayo de 2026, 11:26
Tres personas terminaron capturadas tras el hallazgo. (Foto ilustrativa: iStock)

Tres personas terminaron capturadas tras el hallazgo. (Foto ilustrativa: iStock)

Tres personas que eran señaladas de pagar con billetes falsos terminaron capturadas.

OTRAS NOTICIAS: Retiran seis cámaras de seguridad ilegales en la zona 6

Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) realizaron la captura de tres personas en Retalhuleu luego de haber sido señaladas de utilizar billetes falsos para realizar compras. 

Los capturados fueron puestos a disposición de la ley. (Foto: PNC)
Los capturados fueron puestos a disposición de la ley. (Foto: PNC)

Las autoridades indicaron que las compras las habrían realizado en el barrio Monterrey, zona 4 del departamento ya mencionado. 

Además del dinero falso, se localizaron teléfonos celulares que fueron incautados como parte de la investigación. (Foto: PNC)
Además del dinero falso, se localizaron teléfonos celulares que fueron incautados como parte de la investigación. (Foto: PNC)

Los agentes localizaron billetes que en total sumaban Q3 mil 240, los cuales fueron analizados y se concluyó con que eran falsos.

Además, fueron incautados cuatro teléfonos celulares, los cuales quedaron embalados por fiscales como parte de la investigación.

Los agentes localizaron billetes falsificados que sumaban Q3 mil 240. (Foto: PNC)
Los agentes localizaron billetes falsificados que sumaban Q3 mil 240. (Foto: PNC)

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