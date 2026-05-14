Localizan más de Q3 mil falsos que pretendían usar para hacer compras

Tres personas que eran señaladas de pagar con billetes falsos terminaron capturadas.
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Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) realizaron la captura de tres personas en Retalhuleu luego de haber sido señaladas de utilizar billetes falsos para realizar compras.
Las autoridades indicaron que las compras las habrían realizado en el barrio Monterrey, zona 4 del departamento ya mencionado.
Los agentes localizaron billetes que en total sumaban Q3 mil 240, los cuales fueron analizados y se concluyó con que eran falsos.
Además, fueron incautados cuatro teléfonos celulares, los cuales quedaron embalados por fiscales como parte de la investigación.