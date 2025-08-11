Cerrito del Carmen, un pulmón verde en la Ciudad de Guatemala

-

Parque histórico y cultural en la ciudad de Guatemala, es considerado un pulmón verde dentro de la urbe.

El Cerrito del Carmen es considerado un pulmón natural dentro del propio Centro Histórico, un área de alrededor de seis manzanas, donde convergen la historia, cultura, religiosidad y arte guatemalteco. Por mucho, uno de los sitios que puedes visitar y disfrutar cualquier día del año.





La iglesia es una de las estructuras más antiguas de la ciudad. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

En definitiva, es un sitio para ir en familia. El área verde, por mucho, la de mayor cantidad en el parque, cuenta con fuentes y bancas históricas para tomarse un respiro del trajín diario, ideal para la recreación de los más pequeños de la familia o un pícnic.

Cuenta con una gran cantidad de encaminamientos ideales para dar un paseo o para quien le guste hacer ejercicios. Todo rodeado por la flora del lugar que dan un toque especial para hacerse la foto del recuerdo.

El lugar también sirve como un espacio para los artistas, a lo largo del año se organizan exposiciones, conciertos y festivales, de lo más atractivo son los Recorridos de Leyendas GT.





Cuenta con un amplio espacio con juegos para niños. (Héctor Gómez/Colaborador)

Además, desde el 2024 cuenta con un área específica para las mascotas, donde se han instalado juegos y se tiene la opción para celebrarles sus cumpleaños.

Religiosidad y cultura

En lo más alto de este lugar se encuentra el Santuario de la Virgen del Cerrito del Carmen, una de las estructuras más antiguas en la ciudad, dentro se encuentra la guardiana del cerro, la Virgen del Carmen.

Según se relata, una de las cosas más imponentes del templo es que rinde honor al barco donde venía la pequeña imagen de la Virgen y el cual llevaba por nombre María Fortaleza.





Por los graderíos empedrados se puede recorrer el lugar. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador

Cuenta la leyenda que detrás del Santuario, en un sector el monumento dedicado a Juan Corz, quien trajo a la virgencita a las tierras del Nuevo Continente, colgaron al conocido ladrón de antaño Don Juan de Montejo, más conocido como Pie de Lana.