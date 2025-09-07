El cetro de Flor Nacional del Pueblo Maya se va para Soloma

Quetzaltenango se volvió el corazón de la cultura maya con el ceremonial de Ukotz'ijal Mayab Tinimit (Flor Nacional del Pueblo Maya), en su edición 20, el cual dejó plasmado la gran riqueza cultural y lingüística que existe en el país.
Luego de la deliberación del jurado calificador fue electa e investida Sofía Carolina Gaspar Diego de San Pedro Soloma, Huehuetenango, como la nueva soberana, quien recibió el centro de manos de su antecesora Juana Audemanuela González Xicay.
En total, fueron 54 representativas de diferentes municipios, de 12 departamentos del país, las que engalanaron la noche en el centenario Teatro Municipal de Quetzaltenango.
Este evento cultural forma parte de las actividades de la Feria Centroamericana de Independencia que se celebran en Xela, y que para las señoritas representar un espacio no sólo para expresarse, sino para impulsarse como lideresas indígenas, que buscan exponer su cultura y denunciar las problemáticas que afectan a la mujer.
La nueva representativa indígena recibió la corona, el Popol Vuh, además de un juego de aretes, premios y un cheque por 25 mil quetzales, como recompensa por haber ganado el certamen.
"Estoy muy feliz y contenta por llevar este gran triunfo a mi pueblo de San Pedro Soloma, Huehuetenango. Cuando salí de mi municipio nunca pensé en encontrarme con este gran triunfo, pero hoy me doy cuenta que si pides algo de todo corazón Dios te los concede", fueron las primeras palabras que dedicó Gaspar al público.