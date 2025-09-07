El cetro de Flor Nacional del Pueblo Maya se va para Soloma

Luego de la deliberación del jurado calificador fue electa e investida Sofía Carolina Gaspar Diego de San Pedro Soloma, Huehuetenango, como la nueva soberana, quien recibió el centro de manos de su antecesora Juana Audemanuela González Xicay.

En total, fueron 54 representativas de diferentes municipios, de 12 departamentos del país, las que engalanaron la noche en el centenario Teatro Municipal de Quetzaltenango.

La ganadora se hizo acreedora a un premio de 25 mil quetzales. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Este evento cultural forma parte de las actividades de la Feria Centroamericana de Independencia que se celebran en Xela, y que para las señoritas representar un espacio no sólo para expresarse, sino para impulsarse como lideresas indígenas, que buscan exponer su cultura y denunciar las problemáticas que afectan a la mujer.

La nueva representativa indígena recibió la corona, el Popol Vuh, además de un juego de aretes, premios y un cheque por 25 mil quetzales, como recompensa por haber ganado el certamen.

El público admiró el ingreso de cada una de las concursantes. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)