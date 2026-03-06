Chang rompe las reglas habituales la aceleración nacional

-

El reconocido piloto y preparador de autos, Héctor Chang, ha sido por muchas temporadas uno de los grandes animadores en la aceleración guatemalteca, no solo por su capacidad de manejo, sino por su grado de conocimiento en la preparación de carros de competencia. En Guatemala predominan los autos Honda en aceleración, pero desde hace más de dos décadas, logró llevar a la cima a los vehículos Toyota, los cuales son su especialidad.

En la última competencia, en la cual, Chang participó, fue en la primera fecha del Campeonato de Aceleración Top10 2026, que se realizó en Guatemala Raceway. Ahí, el piloto, compitió con un Toyota Starlet, con el cual se ubicó en el octavo puesto, entre los mejores 10 competidores del evento. El piloto logró un tiempo de 12.236 segundos, en el cuarto de milla.

"Fue una gran experiencia participar en el Top10. Hubo muy buenos autos, un buen nivel, el cual ha ido en aumento conforme avanzan las temporadas, pero con un buen trabajo que hicimos en el vehículo, logramos ubicarnos en una buena posición en la tabla final", comentó Chang.

Chang, finalizó recientemente en el octavo puesto, en la primera fecha del Top10 de aceleración 2026, que se desarrolló en el cuarto de milla, Guatemala Raceway. (Foto: Guatemala Raceway)

Además, Chang, conquistó el primer lugar entre los autos RWD (Rear Wheel Drive o Tracción Trasera), seguido por Jorge Rivera y Junior Ortiz, quienes ocuparon la segunda y tercera posiciones, respectivamente.

A lo largo de los años, "El Chino", como también es conocido, se ha especializado en la competencia y preparación de autos Toyota (HC Racing Team). "A mi me gusta Honda, pero por cuestiones del tiempo me especialicé en Toyota, y fue así como comencé a competir en el octavo de milla, allá por el año 1998 y 2000".

"Yo no voy donde regularmente me dice la gente, yo voy donde creo que va a estar bien el auto. Toyota es mi pasión, y con trabajo y esfuerzo, se nos han dado los resultados", comentó el piloto, quien también ha preparado camiones para competir en aceleración.

"Cuando empecé a correr, logré tiempos de 15 segundos, luego 14, y así, sucesivamente, hasta lograr el desarrollo de los autos. Ahora, es una historia muy distinta en el cuarto de milla, hay pilotos muy bien preparados, autos de altamente modificados, con lo cual, nos indica que debemos seguir desarrollando, para lograr mejores resultados", finalizó Chang.