¡Sesión para elegir magistrados! El MP acordona los alrededores del Congreso

Una denuncia anónima alertó sobre posibles manifestaciones ilícitas frente al Congreso y el MP acudió para acordonar los alrededores.

En medio del ambiente de tensión que marcó la sesión plenaria del Congreso para elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), fiscales del Ministerio Público (MP) se hicieron presentes la tarde de este jueves en los alrededores del Legislativo, lo que generó cuestionamientos de algunos diputados.

Según explicó una fiscal del MP, la presencia del personal fiscal respondió a una denuncia anónima que alertaba sobre posibles manifestaciones ilícitas frente al Congreso de la República.

El MP llega a las afueras del Congreso por denuncia anónima. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

En el lugar también se encontraban agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron revisiones y reportaron la incautación de bombas de juegos pirotécnicos entre algunos manifestantes.

PNC incauta juegos pirotécnicos durante operativo por denuncia anónima. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Sesión prolongada

El operativo ocurrió mientras en el interior del Congreso los diputados sostenían una prolongada sesión plenaria para elegir magistrado titular y suplente de la CC para el período 2026-2031, proceso que se ha desarrollado entre debates, discusiones y retrasos en la aprobación de la agenda.

La presencia del Ministerio Público en las afueras del Legislativo generó reacciones dentro del hemiciclo. La diputada Andrea Reyes expresó su rechazo a la presencia de fiscales en los alrededores del Congreso durante el desarrollo de la plenaria.

La legisladora señaló que la presencia del MP en ese contexto genera preocupación debido a que coincide con el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, uno de los nombramientos más relevantes dentro del sistema de justicia del país.

En el interior del Congreso, la sesión continúa marcada por discursos y desacuerdos entre bancadas mientras los diputados aún discutían temas previos a avanzar hacia la votación para designar a los nuevos magistrados de la CC.

La jornada legislativa se ha extendido durante varias horas en medio de tensión política tanto dentro como fuera del Palacio Legislativo, donde también se mantienen concentraciones de manifestantes.