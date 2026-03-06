Asalto en la Roosevelt: Surgen detalles del ataque armado que dejó un fallecido

-

Los delincuentes le habrían disparado a la víctima luego de que esta se negara a que le robaran el celular.

EN CONTEXTO: Ataque armado en la Roosevelt deja una persona fallecida y una herida

Recientemente se conocieron detalles del ataque armado que dejó un fallecido este jueves 5 de marzo, en la calzada Roosevelt y 12 avenida de la zona 7 capitalina.

La víctima mortal fue identificada como: Jose Rolando Perez Hernandez, de 28 años, quien se transportaba en un picop verde en compañía de un familiar y de otra persona, quienes no fueron identificados.

Perez Hernandez presentaba una herida de bala en el lado izquierdo del tórax, mientras que en el vehículo se observaba una perforación por proyectil en el vidrio delantero, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Asalto

Asimismo, las autoridades mencionaron que la causa del incidente armado fue por un asalto perpetrado por dos desconocidos que se transportaban en un vehículo de dos ruedas.

Estos individuos intentaron robarle el celular a la víctima, a quien le interceptaron el paso, pero al negarse fue que desenfundaron el arma y tras dispararle le robaron el dispositivo.

Luego de cometer el robo y el crimen, los desconocidos se fugaron del lugar con rumbo hacia Mixco. Las autoridades tratan de rastrear a los responsables, según detalló la PNC.

El Ministerio Público (MP) arribó a la escena del crimen para efectuar las diligencias de ley, en donde se mantuvo bloqueado un carril por horas, lo cual afectó el tránsito en el sector.

El congestionamiento ha llegado hasta El Trébol, Vista Hermosa, avenida Las Américas, avenida Reforma, avenida Bolívar, calzada Raúl Aguilar Batres y la avenida El Cementerio, según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.