El Chapulín Colorado enfrenta los desafíos de ser padre en serie animada

El legado de Roberto Gómez Bolaños se mantendrá vigente con la animación.

El superhéroe creado e interpretado por Bolaños mantiene su popularidad y regresa en una nueva serie que aporta una dinámica fresca y apta para todo público.

Los Colorado, un nuevo programa animado coproducido entre Grupo Chespirito, THR3 Studios y Huevocartoon Entertainment, será presentado hoy en el Festival Pixelatl, en Guadalajara.

Serie animada adapta frases clásicas del Chapulín. (Foto: X)

La trama se basará en los retos que tiene El Chapulín Colorado al ser un héroe y el desafío que conlleva cuidar a su madre, esposa e hijos en los problemas cotidianos que enfrentan los padres.

La integración de la familia conllevó a los hermanos Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, los encargados del aspecto creativo del proyecto, a modificar algunas frases, pasando de ¡No contaban con mi astucia! A "no contaban con nuestra astucia".

El Tripa Seca vuelve en la serie de “Los Colorado”. (Foto: X)

La serie traerá de regreso a algunos de los personajes antagónicos de la producción original, como el Tripa Seca, que fue interpretado por Ramón Valdés. Por el momento no se ha confirmado la plataforma en la que se estrenará ni la fecha de lanzamiento.