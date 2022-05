La chaqueta con textiles guatemaltecos que usó Alejandro Sanz en su concierto

Alejandro Sanz sorprendió a los asistentes a su show de la gira "Sanz en Vivo" portando una chaqueta hecha con textiles de Guatemala.

EN CONTEXTO: Así se presentó Alejandro Sanz en Guatemala

Alejandro Sanz se lució durante su concierto realizado en Guatemala este 12 de mayo. El cantante español rindió un homenaje a Guatemala utilizando una chaqueta hecha por artesanos nacionales.

La prenda, de un tono azul marino, incluía franjas blancas y cintas de colores colocadas en mangas y en el pecho. Los detalles de la chaqueta fueron aplaudidos por los asistentes.

Concierto de Alejandro Sanz

Sanz interpretó sus éxitos más especiales de sus 30 años de carrera provocando la nostalgia de muchos.

El público recibió con nostalgia y emoción al español este jueves 12 de mayo en Explanada Cayalá.

En su repertorio no faltaron "Mi marciana", "Si fuera ella", "Lo que fui es lo que soy", "viviendo de prisa", "Cuando nadie me ve", "Amiga mía" y no podía faltar "Corazón Partío".

MIRA LAS IMÁGENES:

Alejandro Sanz durante su concierto en Guatemala. (Foto: Wilder Löpez/Soy502)

Alejandro se acompañó de su guitarra. (Foto: Wilder López/Soy502)