El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado llegan a tv guatemalteca

"El Chavo del 8", "El Chapulín Colorado" y "Chespirito", regresan a la televisión guatemalteca tras 5 años fuera del aire.
Los míticos programas que marcaron a varias generaciones desde los años 70, creados por Roberto Gómez Bolaños, regresa para deleitar a chicos y grandes y llevar a la nostalgia.
"El Chavo del Ocho" narra las divertidas desventuras de un niño huérfano conocido como El Chavo y sus vecinos viviendo en una humilde vecindad de la Ciudad de México.
"El Chapulín Colorado" es un superhéroe que aparece al rescate cada vez que alguien resulta en una situación difícil, sin embargo crea más problemas y no resuelve nada, sin embargo todo se resuelva de manera sorpresiva. Sus acciones disparatadas son divertidas, llenas de humor y muy entretenidas.
¿Cuándo podrás ver los programas?
"El Chavo del 8" estará el lunes 15 de septiembre y será transmitido de lunes a viernes un horario de 20:30 horas, por Canal 3.
"El Chapulín Colorado", será transmitido a partir del próximo lunes 15 de septiembre, de lunes a viernes a las 21:30 horas, por Canal 3.
Los guatemaltecos podrán disfrutar de la comedia mexicana que fue parte fundamental de la vida de muchos.