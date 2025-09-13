Versión Impresa
El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado llegan a tv guatemalteca

  • Por Selene Mejía
12 de septiembre de 2025, 19:12
El famoso programa se podrá ver en TV Nacional. (Foto: El Chavo del Ocho)

"El Chavo del 8", "El Chapulín Colorado" y "Chespirito", regresan a la televisión guatemalteca tras 5 años fuera del aire. 

Los míticos programas que marcaron a varias generaciones desde los años 70, creados por Roberto Gómez Bolaños, regresa para deleitar a chicos y grandes y llevar a la nostalgia. 

chavo del ocho chapulin tv nacional 1
OFicial.

"El Chavo del Ocho" narra las divertidas desventuras de un niño huérfano conocido como El Chavo y sus vecinos viviendo en una humilde vecindad de la Ciudad de México. 

chavo del ocho chapulin tv nacional 2

"El Chapulín Colorado" es un superhéroe que aparece al rescate cada vez que alguien resulta en una situación difícil, sin embargo crea más problemas y no resuelve nada, sin embargo todo se resuelva de manera sorpresiva. Sus acciones disparatadas son divertidas, llenas de humor y muy entretenidas.

¿Cuándo podrás ver los programas?

"El Chavo del 8" estará el lunes 15 de septiembre y será transmitido de lunes a viernes un horario de 20:30 horas, por Canal 3.

"El Chapulín Colorado", será transmitido a partir del próximo lunes 15 de septiembre, de lunes a viernes a las 21:30 horas, por Canal 3.

Los guatemaltecos podrán disfrutar de la comedia mexicana que fue parte fundamental de la vida de muchos. 

el chavo

el chapulin

