Chefs con estrellas Michelin llegarán al "Congreso Gastro Cultura"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
24 de septiembre de 2025, 14:07
El "Congreso Gastro Cultura" llega a Guatemala para inspirar, aprender y conectar con la cocina. (Foto: Congreso Gastro Cultura)

El futuro de la cocina se debate en Guatemala.

Ha llegado la hora de disfrutar del Congreso Gastro Cultura, el cual será mucho más que un encuentro culinario al ser el lugar ideal para inspirar, aprender y conectar con la cocina.

Este será un encuentro imprescindible, dirigido a profesionales y estudiantes del gremio gastronómico, quienes creen en el poder de la educación y la excelencia como motores de cambio para el arte culinario en Guatemala.

La chef Mirciny Moliviatis impulsa este encuentro gastronómico. (Foto: Congreso Gastro Cultura)
Estarán presentes reconocidos chefs guatemaltecos como Carlos Cruz, Eduardo González, Diego Telles y Esmeralda Pojoy.

El evento ha sido posible gracias al esfuerzo de la reconocida chef guatemalteca Mirciny Moliviatis y Siete Zero, con su plataforma Avant Lifestyle, en colaboración con BAC. La reunión contará con la presencia de tres destacados chefs internacionales, dos con estrella Michelin.

Andoni Aduriz

Andoni Aduriz, referente de la cocina vanguardista, será parte del congreso. (Foto: Congreso Gastro Cultura)
Chef español del restaurante Mugaritz, reconocido con dos estrellas Michelin. Destaca por tener un enfoque vanguardista, ofreciendo una experiencia intelectual y sensorial de alto nivel.

Albert Adrià

Albert Adrià traerá su propuesta innovadora desde Enigma, con una estrella Michelin. (Foto: Congreso Gastro Cultura)
Chef español del restaurante Enigma con una estrella Michelin, famoso por su menú degustación dinámico y su herencia de la innovadora escuela de elBulli.

Matías Dragún

El pastelero Matías Dragún deleitará con su talento con el chocolate. (Foto: Congreso Gastro Cultura)
Chef pastelero, chocolatero y heladero argentino. Embajador de Chocolate World, ganador del Latam Gelato en Argentina y el Gelato World Cup 2020 en Italia.

La cita es el 25 de septiembre de 8:00 a 13:00 horas, en el Auditorio Juan Bautista Gutiérrez, Universidad Francisco Marroquín, con un costo de Q450, precio regular, y Q400 al pagar con tarjetas BAC.

