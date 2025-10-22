Chiky lanza edición limitada para celebrar la temporada final de Stranger Things

-

Chiky celebra la temporada final de Stranger Things con una edición limitada creada junto a Netflix y POZUELO, que presenta diseños inspirados en el Upside Down y un sabor que combina la indulgencia del chocolate con el toque distintivo de la cereza.

Además, los seguidores de la serie disfrutarán de una experiencia inmersiva con activaciones presenciales, dinámicas en redes sociales y presencia digital que ampliará la conexión de los fanáticos en toda la región.

“ A lo largo de más de un siglo, la compañía ha logrado conectar de generación en generación, demostrando el poder de una marca como Chiky que se adapta a las nuevas tendencias y a crear experiencias que combinan tradición e innovación. ” Evelyn Arias , directora del segmento Gratificación Dulce de POZUELO en la región.

La nueva galleta Chiky que está a la venta desde el mes de octubre, es el resultado de un proceso de innovación que incluyó talleres de co-creación, evaluaciones sensoriales y validación directa con Netflix antes de escalar a planta de producción.

La edición limitada presenta una galleta de chocolate con relleno de cereza, desarrollada exclusivamente para esta colaboración. Además, su empaque fusiona su estilo con elementos del Upside Down para conectar con los fanáticos de la serie y la cultura pop.

La producción implicó, además, el diseño de cinco moldes inspirados en los monstruos de la serie y el icónico logo de Stranger Things. En total, la fábrica de galletas POZUELO, producirá cerca de 59 millones de paquetes de galletas Chiky, que serán exportadas a Centroamérica, consolidando el alcance regional de la marca.

Nostalgis y aventura

La serie de ficción Stranger Things es una producción original de Netflix estrenada en 2016 y se convirtió rápidamente en uno de los mayores fenómenos culturales del streaming.

La quinta y última temporada de Stranger Things estará disponible en Netflix en tres volúmenes, con el primero a partir del miércoles 26 de noviembre. En las próximas semanas, Chiky revelará las dinámicas que permitirán a los fanáticos en Guatemala ser parte de este evento global mientras disfrutan de sus galletas favoritas edición limitada.

Para más información sigue las redes sociales @galletaschiky y comenta con el hashtag #chikystrangerthings.