Chispuditos celebra 15 años de combatir la malnutrición infantil

El suplemento, Chispuditos, fue creado hace 15 años con la misión de optimizar la salud y el estado nutricional de los niños a partir de los seis meses de edad.

Con este tiempo de trayectoria, se ha logrado consolidar como un programa clave en la lucha contra la malnutrición infantil en Guatemala.

Su impacto ha sido posible gracias al trabajo conjunto con distintas instituciones, entre ellas, Guatemaltecos por la Nutrición, siendo vitales para llegar a más familias en todo el país.

La efectividad de su implementación ha sido notable al mejorar los indicadores de talla, peso y desarrollo cognitivo, especialmente en comunidades con altos índices de malnutrición.

La fórmula de Chispuditos ha sido creada con los requerimientos diarios de 21 vitaminas y minerales esenciales, convirtiéndose en un aliado para apoyar un crecimiento y desarrollo saludable.

(Fotografía obtenida de la página de Instagram de chispuditos)

Con más de una década de investigación en Guatemala y el extranjero, ha contribuido al bienestar de cientos de miles de niños en Centroamérica.

“ Cada transformación que vemos en la salud de los pequeños reafirma nuestro compromiso y nos inspira a llegar a más niños ” Óscar Dussan , director ejecutivo de Chispuditos.

Su lema, "Pruébalo y compruébalo, el cambio es real", refleja los resultados que miles de familias ya han experimentado.

Jugando y aprendiendo sobre nutrición

Como parte de su compromiso educativo, Chispuditos inauguró una pared interactiva en el Museo del Niño, que representa el cerebro infantil; mostrando cómo la nutrición influye en las conexiones neuronales y el desarrollo cognitivo en los primeros años de vida, etapa fundamental para el crecimiento integral de los niños.