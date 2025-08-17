Chris Columbus, director de "Mi pobre angelito", descarta reboot

Chris Columbus asegura que la saga debe quedar intacta.
Como parte de la conmemoración del 35 aniversario de la película familiar navideña que se ha convertido en todo un clásico para maratonear en fin de año, el director de la saga ha revelado su punto de vista sobre un posible reboot.
Chris Columbus, encargado de dirigir Mi pobre angelito y Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York, fue entrevistado recientemente sobre la posibilidad de reunir al elenco original y buscar al sucesor de Macaulay Culkin para reinventar la historia.
Columbus respondió de forma contundente: no hay planes para continuar la historia. Desde su perspectiva, sería un error intentar recrear algo que se hizo hace décadas y sigue funcionando.
"Creo que debería dejarse en paz", comenta Chris con certeza, siendo consciente del impacto que han tenido ambas entregas en las familias.