"Si Nodal pagaba las cuentas a Belinda, es porque él le pidió dejar de trabajar"

Una fuente cercana afirma que Christian Nodal le habría pedido a Belinda que dejara de trabajar.

La semana pasada, Christian Nodal causó polémica en redes sociales luego de exponer una serie de mensajes con su expareja Belinda, en donde aparentemente ella le pedía dinero para su arreglo personal, pero también para sus padres.

Sin embargo, un amigo cercano a la cantante declaró que Nodal ha alterado la conversación, borrando los mensajes que él envió a Belinda, pues solo busca hacerle daño a la actriz.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

“Si lees la captura de pantalla, solo vienen respuestas de Belinda y hasta tiene la marca de que un mensaje fue eliminado. Esa conversación la tuvieron los dos, pero, para perjudicarla, Christian borró lo que él había puesto y solo dejó lo de ella. Está editada esa conversación”.

¿Nodal era celoso?

En una entrevista para el medio, la fuente cercana a Belinda dijo que Christian Nodal tiene memoria corta. "Ya se le olvidó que si él le pagaba todo a Belinda, fue porque le pidió que dejara de trabajar porque no podía estar sin ella", contó.

Además, contó que el cantante mexicano tenía codependencia, pues la acompañaba a cualquier evento al que asistiera. "Cuando tuvo que grabar una serie en España, él dejó todo en México para irse con ella, y en una sesión de fotos el año pasado, él estuvo ahí pegado como chicle, ¡16 horas!".

Decepción y traición

En cuanto a Belinda, el amigo de la mexicana dijo que se decepcionó aún más de Nodal, y no quiere que nadie se lo mencione. "Ojalá Christian entienda que esto no es una guerra, y se quede con los buenos recuerdos de su relación, que le ayudó bastante en su fama", dijo la fuente.