Christian Nodal habla sobre su primer bebé con Belinda

Tras los fuertes rumores del supuesto embarazo de Belinda, Nodal habló sobre su deseo de ser padre.

Christian Nodal y Belinda anunciaron su compromiso el pasado 25 de mayo.

Aunque Nodal ha reiterado en diferentes ocasiones que quiso proponerle matrimonio a su novia desde los dos meses de relación, los rumores no han dejado de perseguirlo, pues en redes sociales circula contenido que explicaría, según los fanáticos y algunos especialistas del espectáculo, que Belinda estaría esperando un bebé.

Tras un video compartido en historias de Instagram por el intérprete de "Botella tras botella" se observa como su guapa prometida coloca su mano en el vientre, hecho que ha causado que los fans dejen volar su imaginación y aseguren que es el motivo de la propuesta de matrimonio.

¿Están esperando un bebé?

Tanto han sido las especulaciones que en una entrevista para el programa "El Gordo y la Flaca", el famoso cantante fue cuestionado sobre si estarían esperando un bebé, por lo que Nodal lo desmintió, asegurando que sí es uno de sus más grandes deseos pero que ese no fue el motivo.

Nodal reveló en qué fecha le gustaría convertirse en padre, añadiendo que está ilusionado con tener una hija con Belinda.

"Yo quiero tener a mis hijos a los 24 años. Yo siempre he soñado... desde los 11 años he soñado que a los 24 voy tener ya a mi hijita. He soñado mucho con una niña. Si Dios, la vida, Beli y todo se pone en juego, primero Dios a los 24" dijo.

Los detalles de la pedida de Nodal a Belinda

Según medios televisivos de México, Nodal le habría pedido matrimonio a Belinda en un exclusivo restaurante en Barcelona.

En un video publicado por "Ventaneando" se observan fotografías del lugar y decoración en donde aparentemente se llevó a cabo la pedida de mano.

Además, fuentes cercanas a la pareja informaron que Nodal pagó una fuerte suma de dinero para que el lugar fuese exclusivo para ellos.

En las fotografías publicadas por el cantante de regional mexicano, se aprecia el lujoso anillo que le entregó a su novia.

No hay fecha para la boda

Hasta el momento se desconoce la fecha en que se llevará a cabo el enlace matrimonial de la pareja, pero seguramente los hijos vendrán dentro de unos años.

Cabe mencionar que Christian Nodal, de 22 años, está en uno de sus mejores momentos de su carrera musical, mientras que Belinda formará parte de una serie de la popular plataforma de Netflix.