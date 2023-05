¡Extravagante! Christian Nodal revela el extraño nombre que le pondría a su bebé

El cantautor mexicano reveló el peculiar nombre que le pondría su bebé, pero a Cazzu no le convence.

Hace dos semanas, Christian Nodal y Cazzu revelaron que están en la espera de un bebé, noticia que enloqueció a sus fanáticos ya que solo eran rumores.

La pareja se ha mostrado derrochando amor en varios eventos públicos, y la rapera argentina no deja de presumir su abultado vientre en cada show.

Recientemente, el intérprete de "Botella tras botella" sorprendió a la prensa y sus seguidores luego de revelar el posible nombre que le pondrá a su bebé.

Nodal y Cazzu serán padres próximamente. (Foto: redes sociales)

En una entrevista con el creador de contenido, Camilo Triana, Nodal respondió a varias preguntas relacionadas con sus gustos musicales y otros datos sobre su vida personal.

Cuando fue cuestionado por el nombre de su futuro bebé, el cantante de 24 años reveló que su elección no convence a Cazzu.

"Si fuese niño, la mamá no me dejaría pero a mí me gustaría que se llamara Zoro. Y niña... pues no sé, ahí sí no sé", reveló con una sonrisa en su rostro.

Se espera que el bebé que los famosos esperan nazca a mediados de este 2023. Además, Nodal reveló por error que junto a Cazzu serán padres de una niña.