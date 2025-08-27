Chumil y el Burgos Burpellet sufren en la crono, mientras Vingegaard es líder

-

En un día para el olvido, el Team Burgos Burpellet, al que representa el guatemalteco Sergio Chumil, no tuvo su mejor desempeño en la crono por equipos, que significó la quinta etapa de la Vuelta a España 2025.

OTRAS NOTICIAS: Djokovic recompone el camino y sigue con vida en el US Open

Después de haber recorrido carreteras de Italia en los primeros días, la competencia finalmente llegó al cien a suelo ibérico, aunque lamentablemente para el pedalista chapín, no pudo destacar en el único recorrido en el que se realiza todo en conjunto junto al resto de sus compañeros.

El Team Burgos cruzó la línea de meta en la ciudad de Figueres, en el norte de España, con el peor tiempo (27:10 minutos) a 1:44 del UAE liderado por Juan Ayuso, algo que afectó a todos sus participantes en la clasificación general.

Chumil continúa siendo el mejor de su equipo en la tabla y se encuentra ahora en la posición 45, a 2:15 minutos del líder Jonas Vingegaard, quien volvió a recuperar el maillot rojo, después de haber sido despojado de él el pasado martes.

Tras la etapa, el español Ayuso y el portugués Joao Almeida, ambos del UAE Team, son los perseguidores más cercanos del danés, a solamente 8 segundos de distancia.

La sexta etapa, que constará de 107.3 kilómetros de recorrido entre Olot y Pal Andorra, será la primera de montaña de la ronda en la que podrían aparecer diferencias entre los favoritos y que podría permitirle a Chumil recortar distancia y subir algunas posiciones en la general.