CIA: Así lograron ubicar dónde estaría Alí Jamenei durante el ataque en Irán

La CIA ayudó a determinar la ubicación de Ali Jamenei y luego Israel atacó.

El asesinato del líder supremo y de otros altos cargos iraníes se ordenó y ejecutó tras un intercambio de información entre Estados Unidos e Israel ya que antes de que se ejecutara el plan de ataque, la CIA determinó el lugar donde se encontraría Jamenei.

La CIA había estado siguiendo a Khamenei durante varios meses, y logró obtener información privilegiada sobre sus ubicaciones y sus patrones de movimiento, según personas familiarizadas con la operación.

Por lo tanto se logró determinar que durante la mañana del pasado sábado 28 de febrero se celebraría una reunión de altos cargos iraníes y el líder supremo en un complejo de dirigentes en el centro de Teherán.

El ataque cobró la vida de el líder supremo iraní junto a varios altos cargos. (Foto: Redes Sociales)

Tras obtener el dato de la ubicación, Israel y Estados Unidos decidieron ajustar el momento de su ataque, en parte para aprovechar los nuevos datos de inteligencia.

Los gobiernos estadounidense e israelí, que en un principio habían planeado lanzar un ataque por la noche al amparo de la oscuridad, tomaron la decisión de ajustar el momento para aprovechar la información sobre la reunión en el complejo gubernamental en Teherán el sábado por la mañana.

El líder iraní fue abatido en un operativo en conjunto entre Israel y EEUU. (Foto: AFP)

De ese modo, la operación comenzó a las 06:00 horas de Israel, cuando los aviones de combate despegaron de sus bases. El ataque requirió relativamente pocos aviones, pero estaban armados con municiones de largo alcance y precisión.

Dos horas y cinco minutos después, a las 09:40 horas en Teherán, los misiles de largo alcance golpearon el complejo. En el momento del ataque, altos cargos de la seguridad nacional iraní se encontraban en un edificio. Mientras que Khamenei se encontraba en otra construcción cercana donde quedó sin vida.

*Con información de Infobae.