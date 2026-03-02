Militares mexicanos resguardan la funeraria donde es velado el narco "El Mencho"

-

El Mencho será sepultado el lunes 02 de marzo y está siendo velado este domingo en una funeraria de Guadalajara.

Tras la entrega del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" a sus familiares, este domingo se lleva a cabo el velorio del narcotraficante en una funeraria en la ciudad de Guadalajara, México.

Los restos del líder del temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) permanecen en el recinto a la espera de ser sepultados el lunes, indicó una fuente federal a varios medios reunidos fuera del establecimiento.

Decenas de militares rodean el área del funeral. (Foto: AFP)

En el lugar es resguardado por decenas de camionetas con elementos del Ejército y la Guardia Nacional, mientras un helicóptero militar sobrevuela la zona. Asimismo, la fuente indicó que el objetivo del despliegue es disuadir a mafias rivales de acercarse al sitio.

Empleados descargan un arreglo floral afuera de la funeraria. (Foto: AFP)

"El Mencho" era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares y su deceso repercutió en quema de negocios y bloqueos de carreteros en 20 de los 32 estados del país.

El operativo y los choques armados posteriores entre fuerzas de seguridad y criminales dejaron más de 70 muertos.

Un miembro de la Guardia Nacional resguarda la funeraria. (Foto: AFP)

*Con información de AFP