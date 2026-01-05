Banguat analiza impacto en Guatemala ante crisis en Venezuela

-

Si la situación se mantiene estable, se prevé una sobre oferta de petróleo en el mercado mundial.

El Banco de Guatemala (Banguat) considera que los acontecimientos recientes en Venezuela no representan un riesgo para la estabilidad económica de Guatemala.

Así lo indicó Álvaro González Ricci, presidente del Banguat y de la Junta Monetaria, quien señaló que los análisis institucionales indican que, en el corto plazo, las proyecciones macroeconómicas para Guatemala se mantendrán sin cambios relevantes.

González Ricci explicó que la coyuntura petrolera internacional ofrece actualmente condiciones de estabilidad.

Venezuela produce actualmente 1 millón de barriles de crudo diarios. (Foto: Archivo / Soy502)

"En el corto plazo, lo más probable es que las perspectivas se mantengan estables, en el sentido de que se anticipa una sobre oferta en el mercado mundial de petróleo", afirmó el funcionario.

Añadió que la incidencia venezolana en dicho mercado es limitada, pues "actualmente, Venezuela produce únicamente 1 millón de barriles diarios, que es aproximadamente el 1 % de la oferta mundial de petróleo, por lo tanto, el impacto de este país no es muy significativo".

El presidente del Banguat subrayó que las expectativas internacionales podrían variar en el mediano plazo, particularmente si se concretan inversiones para reactivar la producción petrolera venezolana.

Recordó que Venezuela "es el país con mayores reservas estratégicas de petróleo del mundo —cerca de 300,000 millones de barriles—, lo cual implica que, como se ha indicado por algunos medios, si inversionistas estadounidenses se interesaran en restablecer la producción en Venezuela, probablemente la oferta mundial aumentaría aún más, lo cual significaría precios más bajos".

Sin embargo, advirtió que dicho escenario depende de que "el conflicto no escale aún más, es decir, que no intervengan en otros países".

Respecto al impacto interno, González Ricci destacó que una reducción adicional en los precios internacionales del petróleo favorecería directamente a la economía nacional.

Venezuela es el país con mayores reservas estratégicas de petróleo del mundo. (Foto: Archivo / Soy502)

"En el caso de Guatemala, siendo importadores netos de productos derivados del petróleo, una baja adicional en el precio tiene efectos favorables sobre la inflación y aminora los costos de producción de muchas empresas e industrias", señaló González Ricci.

El Banguat reiteró que continuará monitoreando el comportamiento del mercado energético global y los posibles cambios geopolíticos, aunque por ahora descarta repercusiones negativas para el país.